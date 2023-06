Fedez criticato per il tatuaggio dedicato alla figlia, la replica: “L’ho voluto io così” Fedez ha fatto un tatuaggio dedicato a sua figlia: sulla gamba ora ha il volto della piccola Vittoria e la posa risale a una vecchia fotografia nella quale appare triste e imbronciata. Dopo le critiche ricevute, Fedez ha chiarito: “L’ho voluto io così”.

A cura di Gaia Martino

Fedez nelle ultime ore si è tatuato il volto di sua figlia triste e imbronciato. "Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia figlia, e poi tatuatevelo" è il messaggio ironico che ha scritto come didascalia al post pubblicato questo pomeriggio che ritrae il disegno tatuatosi sulla gamba. L'immagine della bambina appartiene ad una foto scattata dal papà che ha inserito nello stesso post carosello. Il tatuaggio a molti fan però non è piaciuto, così il rapper e giudice di X Factor ha spiegato: "L'ho voluto io così".

La replica di Fedez alle critiche sul tatuaggio

"Amici, non siate cattivi. L'ho voluto io così, poi è la foto che è stramba, il tatuaggio è bello, è la Vitto. Non siate cattivi": così Fedez ha risposto tra le stories ai fan che non hanno gradito il tatuaggio che si è fatto questo pomeriggio sulla gamba. Dopo averlo mostrato da vicino, nel video, ha poi aggiunto: "Non rispecchia la bellezza di Vittoria, è vero, ma rispecchia la sua anima", le parole scherzose a corredo dell'immagine della bambina.

In molti avevano criticato la scelta di tatuarsi proprio quella espressione, altri insultato il tatuatore sostenendo che non sia stato bravo nel suo lavoro: "Io fossi in te denuncerei il tatuatore, tua figlia è di gran lunga molto più graziosa! Non le ha reso giustizia! Scusa se sono sincera", "il mio falegname con 5000 lire lo faceva meglio" alcuni dei commenti.

Fedez con Morgan nelle audizioni di X Factor 2023

Dopo aver annunciato i giudici – Fedez, Dargen D'Amico, Ambra Angiolini e Morgan – le porte di X Factor si sono riaperte. In questi giorni stanno registrando le audizioni del talent show che tornerà in onda con una nuova edizione dopo le vacanze estive. Lo scorso 12 giugno il rapper si è ripreso tra le stories con Morgan, con il quale spesso si è reso protagonista di diversi diverbi. Dagli studi del programma hanno promesso di non litigare più: "Scolpite queste parole nella pietra, io e Morgan non abbiamo ancora litigato e non litigheremo mai". L'artista al suo fianco, sorridente, non è apparso però del tutto convinto: "Per le prossime sei ore", ha scherzato.