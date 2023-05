“Usi tua figlia come manichino pubblicitario”, Sophie Codegoni criticata per le foto a Celine Blue Sophie Codegoni, da poco mamma della piccola Celine Blue, è stata criticata per aver pubblicato sui social alcuni catti della figlia con indosso delle tutine della sua linea d’abbigliamento. “Usata come manichino pubblicitario, solo per fare business”, hanno scritto alcuni utenti.

A cura di Elisabetta Murina

Sophie Codegoni è da poco diventata mamma per la prima volta. Lo scorso 12 maggio è nata la figlia Celine Blue, avuta con il compagno Alessandro Basciano. L'influencer ed ex concorrente del GF Vip sta affrontando le prime settimane alle prese con la piccola e nel frattempo ha anche lanciato il suo brand di abbigliamento, che comprende anche tutine per neonati. Non sono mancate però le critiche degli haters, tra le quali c'è chi sostiene che stia esponendo troppo la figlia sui social.

Sophie Codegoni criticata per le foto della figlia

Su Instagram, Sophie Codegoni ha pubblicato sul suo profilo Instagram diversi scatti di Celine Blue in versione "modella". La piccola ha indossato alcuni capi d'abbigliamento della linea della madre, lanciata a poco. "Oggi la mia bambolina ha indossato per la prima volta un completino della mia collezione", ha scritto la neo mamma. Sotto il post è stata travolta dai commenti, tra chi crede che sia molto carina con le tutine da neonato, ideate dalla madre, e chi crede che sia eccessiva la sua esposizione sui social e che lei si stia trasformando in un "oggetto pubblicitario".

I commenti degli hater: "Usata come un manichino pubblicitario"

Sono diversi i commenti da parte degli hater che Sophie Codegoni ha ricevuto sotto la foto della figlia Celine. In molti, infatti, hanno criticato la neo mamma per la sovraesposizione mediatica della piccola, che ha appena due settimane, sostenendo che vogliano usarla come modella e solo per guadagnare. "Vergognoso usata come un manichino pubblicitario", ha scritto un utente. Poi un altro: "Non ha nemmeno una settimana ed è già sui social". E ancora: "Sfruttano la bambina per qualche soldo in più" o "tu questa bambina la tieni x fare la modella così piccolissima". C'è anche chi sostiene che la piccola prenda fredda indossando quei capi: "Ma non ti rendi conto che per pubblicizzare il tuo brand le fai prendere freddo? Ha la pelle livida…manco è nata!!".