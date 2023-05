Rocco Siffredi replica a Fedez: “Voleva mi pagassi hotel e aereo mentre lui chiede ville gratis” Rocco Siffredi replica a Fedez che aveva dichiarato di averlo invitato a partecipare al podcast Muschio Selvaggio, invito rifiutato dal porno attore che avrebbe chiesto di essere pagato. “Lui si fa ospitare dappertutto gratis ma a me chiedeva mi pagassi pure l’aereo”, ha chiarito Siffredi.

A cura di Stefania Rocco

Rocco Siffredi replica alle dichiarazioni di Fedez che aveva fatto sapere di averlo invitato a partecipare al podcast Muschio Selvaggio, invito saltato in quanto il porno attore avrebbe chiesto di essere pagato. Intervistato da MowMag, Siffredi conferma la versione di Fedez ma risponde piccato di non avere fatto niente di diverso da quanto il rapper e conduttore del podcast farebbe in genere.

Rocco Siffredi: “Fedez? Sinistroide arricchito”

“Ha detto la verità. Lui si fa ospitare dappertutto gratis ma a me chiedeva mi pagassi pure l’aereo. Ma se ne vada… dove dico io! Lui ovunque si trova vuole l’ospitalità e ville da 100mila euro al mese. Ma gratis. Lo so perché una era di un mio amico. E chiede gratis solo perché si chiama Fedez. Invece, se ti chiama lui, ti devi pagare anche l'aereo e l'hotel?”, ha dichiarato Siffredi evidentemente infastidito, “Ma non era lui che qualche anno fa prendeva in giro i comunisti coi rolex? Adesso è lui che fa la figura del sinistroide arricchito che va a sbafo ovunque. Ma quando c’è da cacciare un euro…”.

Che cosa aveva detto Fedez

Fedez aveva liquidato così la questione relativa all’invito rifiutato da Siffredi: “Voleva gli sghei e a Muschio di sghei non ne diamo”. Il rapper aveva inoltre fatto sapere di avere invitato, senza successo, altri volti noti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport italiani. A rifiutare il suo invito, almeno per il momento, sarebbero stati Maria De Filippi ("Certo che l'ho già contattata", ha svelato Fedez a proposito della conduttrice, "L'anno scorso ci sarei riuscito se fossi andato io a Roma"), Valentino Rossi, Vasco Rossi e Zlatan Ibrahimovic. Ha quindi svelato quale altro artista gli piacerebbe intervistare: