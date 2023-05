Fedez: “Maria De Filippi a Muschio Selvaggio? Già contattata”, poi svela quali vip vorrebbe ospiti In una diretta Instagram, Fedez ha svelato quali personaggi vorrebbe come ospiti a Muschio Selvaggio, tra chi ha provato a contattare e chi non ha accettato l’invito. Tra questi Maria De Filippi: “Ci ho già provato, ci sarei riuscito se fossi andato io a Roma”, ma anche Rocco Siffredi, Ibra, Valentino Rossi e Vasco Rossi.

Continuano le dirette Instagram mattutine di Fedez. Dopo aver rotto il silenzio sul rapporto con Luis Sal, questa volta il cantante ha parlato dei personaggi che vorrebbe come ospiti nel suo podcast Muschio Selvaggio. Non sono mancati poi gli spoiler riguardo agli impegni futuri e al proseguimento di The Ferragnez, la serie che racconta la vita di coppia con Chiara Ferragni, i cui nuovi episodi usciranno il 25 maggio.

Gli ospiti di Muschio Selvaggio: chi ha contattato e chi non vorrebbe

In una diretta Instagram , Fedez ha svelato quali ospiti gli piacerebbe avere a Muschio Selvaggio, il podcast settimanale che ora conduce insieme a Mr.Marra. Tra i nomi italiani del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo, è spuntato quello di Maria De Filippi, che ha "corteggiato" l'anno scorso: "Ci ho già provato, ovvio che l'ho già contattata. L'anno scorso ci sarei riuscito se fossi andato io a Roma". I follower che hanno seguito la diretta hanno poi chiesto di Rocco Siffredi, Ibra, Valentino Rossi e Vasco Rossi, tutti personaggi che Fedez ha tentato di contattare ma che non hanno mai accettato l'invito.

Lo stesso conduttore sta pensando a dei nomi che vorrebbe intervistare, anche del panorama internazionale: "Mi piacerebbe molto avere i Blink perché sono super fan e avrei moltissime cose da chiedere. Anche Mia Khalifa spaccherebbe, Travis Scott sarebbe bello, ma gli americani sono difficili. Harry Styles? Ci sto lavorando, non è semplice ma posso riuscirci. Elon Musk? Stavo per intervistare la madre". Fedez ha le idee chiare anche su chi non vorrebbe: "Adinoli? Ma anche no. Giuseppe SImone? no rafa,".

"Torno a X factor la prossima stagione"

Fedez non ha risparmiato nemmeno qualche spoiler sui progetti futuri, tanto che ha risposto a un follower che gli chiedeva se tornerà come giudice a X Factor nella prossima stagione, "Non so se potevo dirlo, ma sì, tornerò", ha svelato in anteprima quando ancora il resto del cast del talent è del tutto top secret. In questi giorni poi si sta parlando della seconda stagione di The Ferragnez, la serie firmata Amazon Prime Video che racconta la sua vita familiare e di coppia con Chiara Ferragni. Se i nuovi episodi escono il prossimo 25 maggio, il cantante è in grado di anticipare che dovrebbe esserci anche una terza stagione. "Credo ci sarà", sono state le sue parole.