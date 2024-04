video suggerito

Torna Muschio Selvaggio con Luis e Martin Sal ma senza Fedez: “Noi qui ascoltiamo, non insegniamo” Arriva la prima puntata di Muschio Selvaggio con Luis e Martin Sal dopo l’addio di Fedez e Mr. Marra, ospiti Immanuel Casto e Sdrumox. Nessun riferimento diretto al passato, tranne una frase piuttosto chiara nella nuova sigla del podcast. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nuova sigla di Muschio Selvaggio

Muschio Selvaggio ritorna. Il podcast, al centro di una accesa disputa legale tra i fondatori, è online da poche ore con un nuovo episodio, ma la vera novità, come vi avevamo annunciato nelle scorse settimane, è la conduzione di Luis Sal e Martin Sal al posto di Fedez e Mr. Marra che, come noto, nelle scorse settimane hanno salutato definitivamente il podcast che hanno condotto insieme per circa un anno.

Gli ospiti della prima puntata di Muschio Selvaggio

"Non si può più dire niente con Immanuel Casto e Sdrumox", il titolo del nuovo episodio che vede la coppia di fratelli tornare alla conduzione dopo che a febbraio del 2023 erano improvvisamente spariti, lasciando al solo Fedez la gestione di Muschio Selvaggio, mentre sotterranea si scatenava una faida tra i fondatori culminata con il recente passaggio di mano a Luis Sal (ecco cosa è successo).

Il messaggi di Luis Sal per lanciare la puntata

"Dove eravamo rimasti?", scrive sui social Luis Sal lanciando il nuovo episodio e citando una celebre frase pronunciata da Enzo Tortora quando fece il suo ritorno in televisione dopo il clamoroso errore giudiziario in cui rimase coinvolto. Un episodio, il primo di questa nuova fase di Muschio Selvaggio, con molto più spazio riservato a Martin Sal, che interagisce con gli ospiti molto di più di quanto faccia Luis, il quale invece conserva l'approccio che aveva sempre avuto, apparentemente defilato. L'estetica di Muschio Selvaggio resta invece sostanzialmente invariata, a dimostrazione dell'intenzione di perseguire una continuità sostanziale con le origini del progetto.

La nuova sigla di Muschio Selvaggio

La novità è quella della sigla, con protagonisti proprio i fratelli Sal in frack che cantano un jingle in cui si può leggere, forse, la sola traccia di messaggio di discontinuità rispetto al passato e all'ormai ex socio Fedez: "Noi qui ascoltiamo, non insegniamo". Frase che forse rimanda proprio alle intenzioni da cui era originato il podcast e che hanno generato le divergenze.

L'episodio con Immanuel Casto e Sdrumox è il primo dei tre registrati, come specifica lo stesso Luis Sal nella puntata caricata l'8 aprile su Youtube. Nelle altre due ci saranno il direttore di Geopop Andrea Moccia e Baby K, mentre non si conosce ancora il nome degli ospiti della terza puntata.