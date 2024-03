Colpire Muschio Selvaggio per ripicca contro Luis Sal: la triste uscita di scena di Fedez

A cura di Andrea Parrella

Che Fedez non sarebbe uscito da Muschio Selvaggio in punta di piedi, senza lasciare il suo segno, era cosa piuttosto prevedibile. Che si potesse trattare di un potenziale sabotaggio dell'intero progetto, al contrario, era difficile da preventivare. Con un ultimo colpo di coda, Fedez ha infatti pubblicato una puntata finale di Muschio Selvaggio sì interessante ma che, come spiegato qui, rischia seriamente di compromettere il canale e impedire una eventuale prosecuzione, stando almeno alle regole di Youtube. "L'obiettivo di questa puntata è far bannare il canale di Muschio Selvaggio per la terza volta", dice Marra al minuto 2.40. Sembra una profezia.

Stralci di nudo non censurato (come Fedez stesso ha ammesso), accenni di blasfemia, riferimenti al porno, nell'ultimo episodio di Muschio Selvaggio con Fedez e Mr. Marra ci sono tutti gli elementi per penalizzare così tanto il canale Youtube da comprometterlo definitivamente. "Muschio Selvaggio finisce nelle mani di Luis, io e Marra ci togliamo dai co*lioni", ha detto Fedez in una storia dopo la pubblicazione della puntata, per poi rivedere le sue affermazioni e precisare con un certo sarcasmo che lui attende il parere della magistratura e che quindi no, Muschio Selvaggio non è di Luis Sal.

Parole in cui sembra credere poco lo stesso Fedez, dato che la realtà, e il suo operato in qualche modo ce lo dimostra, è che qualora esistessero chance residuali che un tribunale desse ragione a Fedez, consentendogli di acquisire la quota di Sal di Muschio Selvaggio, lui ha preferito distruggerle definitivamente con questa uscita di scena, preferendo bruciare la terra lasciata dietro di sé.

Dopo il sequestro delle sue quote lo scorso febbraio, Fedez aveva immediatamente commentato che Muschio Selvaggio non sarebbe finito e che non c'era ancora una sentenza. Con il passare dei giorni, poi, pur continuando a pubblicare episodi, Fedez aveva probabilmente compreso che la cessione delle proprie quote a Sal sarebbe stata inevitabile, annunciando quindi la pubblicazione delle ultime puntate e poi la chiusura, vista la "situazione insostenibile". Un cambio di rotta dovuto alla presa di coscienza che, probabilmente, non ci sarebbe stato molto da fare e Muschio Selvaggio sarebbe prima o poi finito a Luis Sal (il perché lo abbiamo spiegato qui).

Nell'ordinanza dello scorso febbraio che disponeva il sequestro delle quote di Muschio Selvaggio di Fedez, si legge: "Se fino ad ora l’interesse di ZDF (l'azienda riferita alla madre di Fedez, ndr) è stato quello di sostenere la migliore conduzione dell’attività di impresa per non svalutare il podcast Muschio Selvaggio, adesso […] la prospettiva risulta di fatto differente in quanto ZDF, che ha all’orizzonte la prospettiva di dover trasferire la sua quota, non è più portatrice di un interesse omogeneo a quello della società". Traduzione? Fino ad ora Fedez ha portato avanti il podcast, valorizzandolo, con il proposito di diventarne proprietario, ma adesso che è praticamente certo di dover cedere la sua quota a Sal, quell'interesse viene meno, quindi potrebbe penalizzarlo. Da lì la richiesta di sequestro delle sue quote da parte degli avvocati di Luis, sensata a fronte di quanto accaduto.

Alla luce di tutto questo è difficile non vedere nell'ultima apparizione di Fedez a Muschio Selvaggio l'intenzione di chi dice: "non posso più giocare io? allora buco il pallone". Al netto di un controllo del contenuto dell'ultima puntata prima della pubblicazione, su cui forniranno eventuali spiegazioni i responsabili, il danno su Muschio Selvaggio potrebbe essere irreversibile. Ma anche se Youtube non dovesse penalizzare il contenuto, e quindi il canale, il gesto di ripicca gravido di risentimento resta piuttosto evidente e anche incomprensibile, se consideriamo che Fedez avrà un nuovo podcast

