Mr. Marra sull'ultima di Muschio Selvaggio: "La puntata registrata mesi fa e vista da un consulente Youtube" Il co-conduttore di Muschio Selvaggio ha spiegato che nè lui nè Fedez hanno mai pensato di danneggiare il podcast per fare un dispetto a Luis Sal. Sono dichiarazioni fatte prima sui social e poi confermate a Fanpage.it. Nell'episodio 147, l'ultimo con la loro conduzione, Mr. Marra e Fedez hanno commentato una serie di porno come fossero film d'autore.

A cura di Valerio Berra

L’ultimo episodio di Muschio Selvaggio è stato anche l’ultimo episodio che ha visto come conduttori Davide Marra e Federico Lucia, meglio noti come Mr. Marra e Fedez. È stato lo stesso Fedez ad annunciare il ritiro dal podcast. Al momento infatti non è ancora chiaro quale sarà l’esito della contesa con Luis Sal, l’altro fondatore di Muschio: le quote della società a cui fa capo Muschio Selvaggio sono ripartite equamente tra i due. A Fanpage.it ha dato la sua versione dei fatti.

Cosa è successo nell'ultimo episodio di Muschio Selvaggio

Il tema dell’ultimo episodio di Muschio Selvaggio ha sollevato un discreto numero di attenzioni. Per oltre un'ora Fedez, Mr. Marra hanno visto dei porno trasmessi in studio, commentandoli come fossero film d’autore insieme agli ospiti Alex Mucci e Pippo Ricciardi. Un contenuto che non è esattamente in linea con la media dei video pubblicati su YouTube.

La strategia per far chiudere il canale

Nei commenti qualche utente ha visto in questo episodio un tentativo di Fedez di far chiudere il canale prima di uscire dal podcast. Come abbiamo spiegato su Fanpage.it un video fuori dalle linee guida della community può danneggiare un canale ma non farlo chiudere. YouTube in questo caso non lo ha nemmeno rimosso. Ha deciso di limitare la visibilità rendendolo accessibile solo ai maggiori di 18 anni.

Il commento di Mr. Marra a Fanpage.it

Dopo la pubblicazione dell’episodio Mr. Marra prima sui social e poi a Fanpage.it ha chiarito alcuni punti sulle scelte che hanno portato alla pubblicazione del contenuto. Al netto di quelli che riguardano il funzionamento di YouTube, ci sono due passaggi interessanti nella sua versione. Il primo è che “la puntata è stata registrata mesi fa”, prima delle ultime vicende che hanno toccato il canale come il congelamento delle quote di Fedez. Il secondo è che prima della pubblicazione l’episodio è stato “mandato in approvazione a un referente di YouTube Italia” per capire se il contenuto fosse effettivamente pubblicabile sulla piattaforma. L’ultimo punto è forse quello più significativo. Per i canali più grossi le piattaforme spesso intrattengono rapporti diretti. D’altronde senza canali forti e senza contenuti da milioni di visualizzazioni le piattaforme non potrebbero monetizzare dalla pubblicità.