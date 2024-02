Quanto vale Muschio Selvaggio: le stime sul podcast di Fedez e Luis Sal Nell’ordinanza del tribunale di Milano che dispone il sequestro delle quote riconducibili a Fedez della Muschio Selvaggio Srl sono contenuti alcuni indizi sul valore reale della società. Abbiamo ricostruito tutti i dati in nostro possesso tra visure camerali e vecchie dichiarazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

La questione Muschio Selvaggio non è chiusa. Con un’ordinanza firmata il 23 febbraio del 2024 il tribunale di Milano ha stabilito il sequestro delle quote della Muschio Selvaggio Srl di cui è titolare la Dream of Ordinary Madness Entertainment Srl, da qui Doom Srl. Una decisione che ha riportato all’attenzione della stampa quello che sta succedendo a Muschio Selvaggio, il podcast su YouTube condotto da Fedez e Luis Sal. Certo, come ha dichiarato Fedez, l'iter del tribunale per decidere sulla proprietà del podcast sarà ancora lungo.

Cosa è successo a Muschio Selvaggio

La storia è lunga, complessa e piena di meme. Il progetto Muschio Selvaggio è cominciato nel gennaio del 2020 con l’episodio Sono altre generazioni: Bello Figo e la Nonna. Format molto tranquillo: ospiti spesso dissonanti, temi di qualsiasi tipo, molti creator. Episodi tra i 40 e 100 minuti. Il podcast procede tranquillamente fino a gennaio 2023, quando esce l'episodio 112. Ospite: Roberto Saviano. Conduttori: Luis Sal, Fedez e il fratello di Luis, Martin. L’episodio successivo è il 113 ed esce a marzo, ospite Cecilia Strada. C’è solo Fedez. E sarà così anche per le puntate dopo. A un certo punto arriva come conduttore Mr. Marra, del Cerbero Podcast.

A giugno Fedez pubblica un video in cui spiega perché Luis non è più nel podcast. Luis risponde con un video diventato celebre per il meme “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”. È ancora il video con più visualizzazioni sul canale di Muschio Selvaggio. In sintesi, Fedez e Luis non vogliono più lavorare insieme: stanno trattando sulle quote del podcast per decidere chi tiene la proprietà. E qui la domanda. Quanto vale Muschio Selvaggio?

La struttura della società

Muschio Selvaggio è una Srl, società a responsabilità limitata. In base alla visura camerale fatta da Fanpage.it, il capitale sociale è di 73.039, 62 euro. È diviso esattamente in due: metà alla società Luisolve Srl, legata a Luis Sal, e metà alla società ZDF Srl, legata a Fedez. A gennaio la ZDF si è sciolta nella Doom Srl. Il valore della società è molto più alto di quello della quota di capitale.

Cos’è davvero Muschio Selvaggio Srl

Il valore di una società non è facile da calcolare. Non bisogna contare solo i guadagni attuali ma anche le potenzialità che ha la società di crescere e creare nuovi guadagni, anche cambiando i settori dove opera. Pensate alla Borsa, la fluttuazione a cui ci hanno abituato tante società (a partire dalla Tesla di Elon Musk) si basa proprio sulle stime fatte dal mercato sul potenziale di un’azienda.

Partiamo da capire cos’è Muschio Selvaggio. Per adesso possiamo dire che è un marchio. Di base è un podcast in onda su YouTube dove uno o più ospiti affrontano una argomento con dei conduttori. Prima erano Fedez e Luis, oggi sono Fedez e Mr. Marra. YouTube è la piattaforma principale ma il podcast viene trasmesso anche su Spotify, Apple Podcast e Amazon Music.

Nel 2023 Muschio Selvaggio è stato trasmesso anche su Rai 2 in occasione del Festival di Sanremo con una serie di puntate a tema. La sua prima fonte di guadagno quindi sono le pubblicità raccolte attraverso le piattaforme da cui viene distribuito. Qui è impossibile fare una stima, le conversioni della pubblicità su YouTube variano in base a target e format. Diciamo che per un podcast i numeri di Muschio Selvaggio sono ottimi: 1,17 milioni di iscritti e 231.488.564 visualizzazioni totali.

Un’altra voce di guadagno sono le collaborazioni. Muschio Selvaggio ha una serie di merchandise disponibili sul sito e nel 2021 ha lanciato anche una linea di valigie in collaborazione con Carpisa. Anche qui i numeri sono difficili da conoscere.

Quanto vale Muschio Selvaggio

Possiamo capire il valore di Muschio Selvaggio partendo da un altro aspetto. Nell’ordinanza del tribunale di Milano che ha definito il sequestro delle quote di Fedez vengono anche chiariti i termini della trattativa tra la ZDF Srl e la Luisolve Srl per l’acquisizione delle quote.

In questa ricostruzione ci sono state due offerte dalla ZDF alla Luisolve per acquisire il 50% delle quote di Muschio Selvaggio Srl. La prima è del 29 novembre 2023 ed è di 250.000 euro. La seconda è del 15 dicembre 2023 ed è di 350.000 euro. Nel giugno del 2023 Fedez ha accusato Luis con una serie di video social di avergli chiesto 600.000 euro per acquistare la sua quota. Realisticamente quindi, contando sia le valutazioni più basse che quelle più alte, possiamo dire che il valore della Muschio Selvaggio Srl varia tra 700.000 euro e 1,2 milioni di euro.