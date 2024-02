Quanto guadagna Fedez e perché ha detto di essere “nullatenente”: i fatturati delle sue aziende Nel corso della sua carriera Federico Lucia, meglio conosciuto come Fedez, ha accumulato diverse società. In questo articolo abbiamo raccolto una serie di dati sugli ultimi fatturati delle aziende a lui collegate. Fedez ha cominciato con la musica ma poi si è dedicato anche alle pubblicità, alle etichette discografiche e al management di altri artisti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

“Sono nullatenente è tutto intestato alle mie società”. Il 15 febbraio il Codacons ha diffuso questo audio, parole pronunciate da Fedez durante un procedimento in cui si stava difendendo dalle accuse di diffamazione. Questo audio ha cominciato a circolare grazie a un esposto presentato alla Guardia di Finanza sempre dal Codacons in cui si chiede un accertamento sulle società riconducibili all’imprenditore.

Ora. L’esposto del Codacons non presenta molti elementi di novità, anzi. Parte da un’analisi condotta dal commercialista Gian Gaetano Bellavia che secondo quanto riferito da Repubblica non avrebbe trovato nessuna anomalia nei bilanci presentati dalle aziende di Fedez. Anche la frase “sono nullatenente” in questo contesto è corretta, visto che intestare beni alle proprie società è una scelta legittima e anche piuttosto comune per gli imprenditori.

Nel corso degli anni Fedez, al secolo Federico Lucia, ha accumulato un discreto numero di società. È partito come rapper, un inizio nel mondo della musica indipendente e poi il primo esordio con la label Tanta Roba di Gue Pequeno e Dj Harsh che lo ha portato al grande pubblico. Nel 2013 arriva l’album Sig. Brainwash – L'arte di accontentare, pubblicato con Sony Music. Fedez esplode e comincia ad accumulare partecipazioni in tv e progetti imprenditoriali.

Con una serie di visure camerali Fanpage.it ha ricostruito il fatturato delle sue principali attività. Il metodo è lo stesso che abbiamo seguito per capire quanto guadagnano davvero altre celebrity. Potete trovare lo stesso tipo di analisi su Chiara Ferragni, su Martina Strazzer, sui Me contro Te, su Mattia Stanga e su NewMartina.

Quanto fattura la Zedef Srl

La rete di società legate a Fedez è complessa. Alcune si dedicano a un solo business, altre invece servono come holding, compagnie che hanno come scopo quello di possedere quote di altre società. La Zedef Srl è stata fondata nel 2017 e si occupa del controllo di diverse attività gestite da Fedez. Qui troviamo un nome che torna altre volte in queste visure: Annamaria Berrinzaghi. Meglio nota come Tatiana, Berrinzaghi è la madre dei Fedez. Da sempre è vicina al figlio per guidare le sue attività. Annamaria Berrinzaghi appariva nei documenti della Zedef srl come amministratrice unica dell’azienda.

Gli ultimi due fatturati disponibili della ZDF risalgono al 2021 e al 2022. Nel 2021 la Zedef ha totalizzato un utile di 2.297.604 euro. Nel 2022 l’utile è arrivato a 3.960.861 euro. Curiosa la scelta del nome. Zedef è Fedez al contrario, uno pseudonimo che a cui Fedez è legato dall’inizio della sua carriera. Già nel 2011 quando il rapper produceva i primi brani da indipendenti. Il dominio zedef.it serviva per pubblicare le sue canzoni e lasciarle scaricare gratuitamente al pubblico.

Quanto fattura la ZDF Srl

La ZDF è un gradino sotto la Zedef Srl. Il suo capitale sociale era di 50.500 euro ed era posseduto interamente dalla Zedef. Annamaria Berrinzaghi appariva nei documenti della Zedef srl come amministratrice unica dell’azienda. Gli ultimi due fatturati disponibili della ZDF risalgono al 2022. L’azienda infatti è stata sciolta nel gennaio del 2024.

Secondo la visura camerale la ZDF si occupava di “management di artisti musicali e non, operanti nel settore dello spettacolo, anche web”. Nel 2020 aveva registrato utili per 941.253 euro. Nel 2021 sono saliti a 3.346.114 euro e nel 2022 sono arrivati a 1.655.186 euro. Nel 2024 è stata sciolta ed è stata fusa in un’altra società la Dream of Ordinary Madness Entertainment Srl, conosciuta anche come DOOM Srl.

Quanto fattura la DOOM Srl

Dai social di Fedez la DOOM sembra essere la sua principale attività imprenditoriale. Ne parla spesso e negli ultimi mesi ha mostrato la costruzione dei nuovi uffici allestiti all’interno di una chiesa sconsacrata. È una società di management che si occupa principalmente di content creator. Prima che conquistasse l’oro olimpico anche Marcell Jacobs era rappresentato dalla Doom ma a qualche mese dalla vittoria il campione si è staccato dall’agenzia.

Ora fra i digital creator seguiti dall’agenzia, stando al loro sito, ci sono Gabriele Vagnato, Martina Socrate, Sara di Sturco e Anakin. La DOOM srl prima era controllata dalla ZDF Srl. Ora che si sono fuse dovrebbe essere controllata direttamente dalla Zedef Srl. Anche qui l’amministratrice unica è Annamaria Berrinzaghi. Nel 2021 il fatturato della DOOM è arrivato a 8.647.325 euro, mentre nel 2022 si è alzato a 10.081.341 euro. Entrambi gli anni la DOOM ha chiuso in utile: 453.324 euro e 392.502 euro.

Chi possiede Muschio Selvaggio Srl

Più complessa la gestione del progetto Muschio Selvaggio, il podcast creato insieme a Luis Sal. Come sappiamo Fedez e Luis hanno deciso di interrompere la loro collaborazione. Regalandoci anche un buon meme. Il podcast Muschio Selvaggio è proseguito, con Luis che è stato sostituito da Davide Marra. Al momento però sembra che Fedez e Luis non abbiano ancora trovato un accordo, come specificato dallo stesso Luis.

Nell’ultima visura camerale disponibile, la Muschio Selvaggio Srl aveva un capitale sociale di 73.039 euro diviso a metà tra due società: la Luisolve Srl e la Zdf Srl. La prima è la società riconducibile a Luis Sal. Due gli amministratori unici: Annamaria Berrinzaghi e Zubaer Adbhuiya Hossain. Da LinkedIn si legge che Zubaer Adbhuiya Hossain è amministratore della Luisovle Srl e Ceo di Muschio Selvaggio.