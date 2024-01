Quanto guadagna New Martina di TikTok New Martina, al secolo Carmen Fiorito, è uno dei volti più noti su TikTok in Italia. Nel 2023 è diventata virale cambiando le pellicole agli smartphone nel negozio di famiglia. Ora ha 7 milioni di follower e la piccola attività in cui lavorava si è allargata con un negozio online e una nuova sede a Bologna. Abbiamo controllato i bilanci della sua azienda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Carmen Fiorito ha 25 anni. È difficile che l’abbiate conosciuta con questo nome, più probabile che prima o dopo sia spuntata nel vostro feed di TikTok come New Martina. Inquadratura fissa, voce dei clienti fuori campo, smartphone in posizione sul tavolo. New Martina chiede al cliente cosa vuole, gli fa scegliere la pellicola, la cover, qualche altro accessorio e poi procede. Spruzza, raschia, toglie e rimette in pochi secondi. Una sequenza di gesti che ha azzeccato la formula della viralità. Ora New Martina ha oltre 7 milioni di follower su TikTok.

Tutto troppo semplice? Forse è la critica che gli è stata rivolta più spesso. È diventata virale con gesti che in fondo tutti abbiamo provato a fare almeno una volta. La sua risposta a questa critica però è netta e l'ha detta anche nella sua intervista a Fanpage.it: “Se è così facile, fallo tu”. In effetti basta scrollare un po’ la bacheca TikTok per trovare decine di commercianti che in qualche modo provano a diventare virali mostrando il loro lavoro. Difficilmente ci riescono e se ci riescono non sono virali come New Martina.

Dove sono i negozi di New Martina

Come tutti i creator, le entrate di New Martina si basano su punti diversi. Lo abbiamo già visto per altri casi, come Martina Strazzer, Chiara Ferragni o Me Contro Te. Nella somma totale bisogna conteggiare le entrate che arrivano dai social e quelle che arrivano dal negozio. New Martina infatti è il nome del suo negozio, si trova a Napoli in via Ferrovia. Il negozio è della famiglia di Carmen. Prima del successo di New Martina si occupava di vendere diversi prodotti di elettronica. Dopo, ha spiegato Carmen al Corriere della Sera, il padre ha deciso di vendere solo accessori per smartphone e pellicole. Dopo il negozio di Napoli, New Martina ha aperto un nuovo punto vendita, questa volta a Bologna in via dell’Indipendenza.

Oltre al negozio fisico. New Martina ha aperto un negozio digitale e ha fondato un marchio che si occupa di accessori per smartphone: Armov. Nel negozio online si trovano accessori di qualsiasi tipo, tutti brandizzati New Martina. C’è una borsa, la Marty Bag, una serie di cover in plastica, Marty Cycle, i film di plastica da applicare sul retro dello smartphone e le pellicole da applicare sul vetro. Ci sono anche degli accessori in acciaio. Ovviamente Marty Cuore, Marty Diamonds e Marty Star.

Quanto guadagna New Martina: il fatturato

L’ultimo fatturato a disposizione di New Martina risale al 2022. Dai documenti in archivio nell’Ufficio Camerale non è stato ancora depositato quello del 2023. La differenza è significativa. Carmen Fiorito ha iniziato la sua scalata sui social proprio alla fine del 2022, quindi gli effetti del suo successo e di tutto il suo flusso di clienti dovrebbe vedersi solo nel bilancio depositato nel 2023.

Nel bilancio del 2022 possiamo vedere che il negozio New Martina nel 2022 ha fatturato 1.273.076 euro. Un bilancio leggermente più alto del 2021 quando si era fermato a 1.113.029 euro. Essendo un negozio che possiamo considerare al dettaglio, la maggior parte delle spese sono tutte nei costi per l’acquisto della merce da rivendere. Sempre nel 2022 la spesa per materie prime arriva a 1.193.044 euro. Nel 2022, anche prima del successo di New Martina, l’attività era comunque in utile: 57.836 euro.

Nel verbale dei soci, firmato nel giugno del 2023, si legge anche la divisione delle quote interne all’azienda. La divisione è abbastanza semplice: il 90% appartiene a Salvatore Fiorito, il 10% a Concetta Morales. Dal profilo LinkedIn di Salvatore Fiorito emerge un altro dettaglio: l’azienda sarebbe aperta dal 2012. Secondo Carlo Fiorito, fratello di Carmen, nel 2023 il bilancio dell’azienda di famiglia dovrebbe arrivare a “sette cifre”. Range molto ampio, visto che va dal milione già visto in passato ai 9 milioni. Forse intendeva “sette zeri”.

Al netto di questi dati, nell’intervista al Corriere della Sera New Martina ha rivelato altri dettagli. Il primo è quanto guadagna al mese da TikTok. Nonostante gli oltre 7 milioni di follower, i 180 milioni di like e soprattutto le centinaia di video pubblicati, il guadagno da TikTok è più basso di quello che si può immaginare. Carme Fiorito di New Martina guadagna circa 2.000 euro al mese su questa piattaforma. Tutti, dice la creator, dati in beneficenza.