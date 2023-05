Storia di NewMartina, conquista milioni di follower su TikTok cambiando le cover dei telefoni Carmen Fiorito è il volto del profilo TikTok NewMartina, un piccolo negozio di elettronica di Napoli che in poco più di quattro mesi ha raggiunto quattro milioni di follower. All’origine del successo c’è una formula che abbiamo già visto in altri casi, a partire dal salumiere Donato De Caprio.

A cura di Valerio Berra

L’ultimo dato è quattro milioni. Raggiunti in poco più di cinque mesi. La formula della viralità è il ritrovato alchemico più prezioso dell’era digitale. Può far esplodere talenti, trasformando salumieri in imprenditori, bellocci in attori e ragazzi appassionati di videogame in milionari. Oppure può creare i talenti da zero e dare un discreto posto di lavoro a persone che altrimenti difficilmente si sarebbero collocati in un codice Ateco. NewMartina, in qualche modo, è riuscita a distillare questa formula con numeri che farebbero tentennare la strategia di qualsiasi social media manager.

Più che una ragazza, NewMartina è un negozio di smartphone e accessori di Napoli. Lo scorso gennaio ha iniziato a pubblicare video sul suo account su TikTok. Il volto dell’account è una ragazza, non si conosce molto di lei ma da qualche traccia lasciata sui social si può dedurre che il suo nome sia Carmen Fiorito. Nei video dell’account NewMartina si limita a togliere le vecchie pellicole agli smartphone che i clienti portano in negozio, metterne di nuove e promuovere in prodotti in vendita sugli scaffali. Niente di più.

Il modello di Donato: "Con mollica o senza"

La formula diventa un successo. Carmen inizia ad essere conosciuta semplicemente come NewMartina e conquista milioni di follower. In un certo senso il suo percorso è molto simile a quello di Donato De Caprio, il salumiere che è diventato virale preparando i suoi panini. E che recentemente ha perso la madre, uccisa nella sua casa. In entrambe le storie ci sono un po’ di elementi che tornano. Ci sono dei gesti semplici, ripetuti che variano solo leggermente di volta in volta. Ci sono battute e meme che vengono riproposte sempre uguali e una costante interazione con il pubblico. E poi c’è quel senso di leggera soddisfazione che si prova a vedere un lavoro completato, che sia un panino o una pellicola messa in modo decente.

Da gennaio il profilo di NewMartina ha pubblicato centinaia di video. Molto spesso tutti uguali. Arriva il cliente, propone lo smartphone da sistemare, Carmen toglie la vecchia pellicola e ne mette una nuova, spesso aggiungendo anche una cover o una pellicola protettiva sul retro. I numeri sono altissimi. I primi video hanno fatto giusto qualche migliaio di visualizzazioni. Poi il botto. Un video del 27 gennaio ha superato 70 milioni di visualizzazioni con 4 milioni di like.

Il silenzio e il pubblico internazionale

È una tattica abbastanza diffusa ormai. Su TikTok si trovano sempre più creator italiani che cercano di fare i loro video senza parlare. L’obiettivo spesso è quello di raggiungere un pubblico che vada oltre i confini dell’Italia. Nessuna parola, nessuna barriera linguistica. Il precursore in questo caso è stato Khaby Lame. Partito da Chivasso i suoi video comici creati senza pronunciare nemmeno una parola hanno conquistato il pubblico internazionale facendolo diventare il creator con più follower su TikTok in tutto il mondo. Al momento siamo a 158 milioni.