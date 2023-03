La stramba storia dei capibara che hanno invaso TikTok Le prime tracce di meme sui capibara risalgono all’inizio della storia sui social. La vera invasione è cominciata quando TIkTok ha scoperto la canzone “Capybara” dell’artista russo Сто-Личный Она-Нас.

A cura di Valerio Berra

Nome scientifico: Hydrochoerus hydrochaeris. Habitat: Sud America, ma soprattutto TikTok. Il capibara è il più grande roditore del mondo, fino a 66 chilogrammi di peso, e di recente è diventato anche uno dei più grandi meme viventi. Se cercate #capybara su TikTok potete infilarvi in un feed da migliaia di video che messi tutti insieme hanno raggiunto 6,1 miliardi di visualizzazioni.

Dentro c’è di tutto: video con protagonisti i roditori (delle nutrie ben nutrite) o complicati quiz del tipo “Tu che capibara sei?”. E ovviamente in tutto questo c’è anche una canzone dedicata: Capybara dell’artista russo Сто-Личный Она-Нас. Il testo non è molto complesso: praticamente dice solo Ca-pibara.

Molti dei video pubblicati con questo suono mettono solo insieme delle clip di questi animali in natura. Buona parte dell’effetto meme si deve alla loro espressione sempre serafica, “calma come quella di vacche indù” direbbe Brad Pritt in Fight Club. Ottime anche le clip in cui si muovono sotto l’acqua, qua perdono la loro goffaggine e si infilano come siluri tra le onde. Anche quelle in cui cavalcano degli alligatori hanno del potenziale.

Alle origini del meme sui capibara

La nuova ondata di capibara è solo la versione mainstream di un meme che può contare una discreta e continua popolarità in piccole bolle più nascoste dei social. Il portale Know Your Meme ha ripercorso diverse tappe affrontate dal roditore sulle varie piattaforme. Fra queste c’è un momento che ha segnato uno spartiacque per la sua popolarità: un video pubblicato il 21 dicembre del 2018 diffuso dal fotografo giapponese Katsuhito Watanabe. Qui venivano ripresi dei capibara mentre facevano un bagno in acque piene di yuzu, agrume tipico del Sud Est asiatico.