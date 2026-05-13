Don Roberto Fiscer lascia la parrocchia: il prete da 800.000 follower avrà un incarico sui social

Don Roberto Fiscer, 49 anni, ha annunciato sui social il suo nuovo incarico. Ha 800.000 follower su TikTok, oltre 200.000 su Instagram. Non seguirà più una parrocchia ma si occuperà direttamente di comunicazione per la diocesi di Genova.

“Nel 2000 ero alla Giornata Mondiale della Gioventù a Roma. Sentivo un forte desiderio di spiritualità, a cui non riuscivo a dare un nome”. Don Roberto Fiscer, 49 anni, aveva spiegato così in un’intervista a Fanpage.it la sua scelta di diventare prete. Una scelta che negli ultimi giorni è leggermente cambiata. O meglio. Don Roberto Fiscer non sarà più il parroco della Santissima Annunziata del Chiappeto a Borgoratti, quartiere del comune di Genova. Ora avrà un nuovo incarico: da quello che lui stesso ha spiegato sembra che le sue nuove parrocchie saranno tutte sui social.

Nello specifico, don Roberto ha spiegato: “Oggi il nostro arcivescovo Padre Marco, ha comunicato alla mia comunità del Chiappeto il nuovo incarico che mi vedrà impegnato in un servizio diocesano dedicato alla comunicazione e all’evangelizzazione, soprattutto attraverso i social e i nuovi strumenti di comunicazione per raccontare quanto è bella la Chiesa”. Tra i primi a riportare la notizia c’è PrimoCanale, emittente televisiva di Genova.

Il caso di don Roberto quindi è diverso da quello di don Alberto Ravagnani, un altro prete social che invece ha deciso di lasciare il sacerdozio. Vi lasciamo qui la sua intervista, rilasciata sempre a Fanpage.it. Anche don Alberto continuerà a usare i social per parlare di religione ma senza essere più legato alla Chiesa Cattolica. Don Roberto invece, almeno da quello che leggiamo, continuerà di fatto a essere un prete.

La Chiesa ha messo l’occhio sui nuovi missionari digitali

È un po’ una prima volta. Non è chiarissimo quali saranno i punti del nuovo incarico di don Roberto. Sicuramente da quando è iniziato il fenomeno dei preti influencer la Chiesa ha iniziato a guardare con un certo interesse questo nuovo modo di parlare di Dio. Un segnale è stato l’estate scorsa, quando a fine luglio è stato organizzato a Roma il Giubileo dei missionari digitali e degli influencer cattolici. In effetti i numeri sono interessanti, anche se non solidissimi. Ah, parliamo di preti influencer perché è un fenomeno soprattutto maschile. L'unico account di suore esploso sui social non sembra molto originale: parliamo del caso VitaDaSuore.

Don Roberto Fiscer ha circa 280.000 follower su Instagram. Su TikTok invece ne ha 814.000. Abbiamo analizzato l’Engagement Rate su Instagram. In breve, questo valore spiega quanto un account è in grado di generare interazioni sui social. Più è alto, più la community è attiva. Secondo i dati di Not Just Analytics qui arriva all’1,0%, leggermente più basso rispetto al livello a cui di solito arrivano i profili che hanno questi numeri.

Certo. In linea teorica l’account con più follower in mano alla Chiesa è quello del Papa. Al momento è arrivato a 14,2 milioni di follower: poco più di un anno fa è passato da Papa Francesco a Papa Leone XIV. Certo, parliamo di un account dai toni molto più istituzionali. Il percorso social di don Roberto potrebbe ora evolversi in forme diverse che ben conosciamo, dai podcast agli eventi a teatro. Speriamo non in un’hamburgeria.