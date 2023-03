Tutta la storia del ragazzo delle cuffie che ha invaso TikTok (non è uno sconosciuto) Il meme del ragazzo che sbatte le cuffie per terra ha come protagonista di IShowSpeed. È uno youtuber da milioni di follower già noto per aver ricevuto diversi ban dalle piattaforme, a partire da Twitch.

A cura di Valerio Berra

Non ha ancora un nome preciso ma potremmo battezzarlo il "meme del ragazzo che getta le cuffie". Funziona così, anche se spiegare un meme è un po’ come spiegare un battuta. Tutto si basa sulle mosse di un ragazzo che balla con le cuffie un pezzo di One Kiss, brano cantato da Calvin Harris e Dua Lipa. Nei primi istanti è contento e poi all’improvviso si innervosisce e scaglia le cuffie a terra. La base si può utilizzare per una buona quantità di occasioni.

Su TikTok Italia sta diventando virale per le città. Ad esempio. “Abito a Milano”, con una mappa di Milano dietro, poi compare una mappa di qualche città limitrofa, ad esempio Legnano, e il ragazzo getta le cuffie. (Ci dissociamo da ogni valutazioni di merito fra le due città). Lo schema si ripete per altre situazioni: “Faccio gli esperimenti in laboratorio” contro “Scrivo la relazione sul laboratorio” oppure “Ti stai godendo le vacanze al mare” contro “Ti ricordi che hai scuola fra nove giorni”.

Come si crea il meme del ragazzo con le cuffie

Per creare questo meme non servono competenze di virtual design. L’effetto del ragazzo con le cuffie è un template di CapCut, l’app per l’editing di video che è stata sviluppata da ByteDance (la stessa azienda che ha creato TikTok). Se trovate un video con questo meme e vomete riprenderlo anche voi basta scaricare il template, avviare l’app CapCut e creare un video con i fondali che volete.

Chi è IShowSpeed, il protagonista del meme

A volte i protagonisti dei meme sono persone senza fama pregressa. Si ritrovano sui social all’improvviso, tendenzialmente senza consenso, e poi possono venire sommersi dalla fama oppure utilizzare i loro meme come trampolino di lancio. Il ragazzo di “It’s corn!”, immortalato mentre addentava estasiato una pannocchia, è diventato ambasciatore del mais nel South Dakota.

In questo caso invece il personaggio è notissimo. Il ragazzo con le cuffie è IShowSpeed, al secolo Darren Watkins Jr. IShowSpeed è un creator con quasi 16 milioni di iscritti al canale YouTube e circa 8,2 milioni di follower su Instagram. Partito dai videogame è diventato virale con le sue reaction, tendenzialmente esagerate.

La pagina a lui dedicata sul portale Know Your Meme è una lista discretamente lunga di ban, oltre che di meme. Nel 2021 è stato bannato da Twitch per commenti sessisti e mai più riammesso. Mentre nel 2022 è stato bannato dal videogioco Valorant per commenti sessisti. C’è una clip pubblicata dal commentatore di eSport Jake Lucky in cui IShowSpeed urla contro un giocatrice altri insulti sessisti: “Una femmina sta parlando con me? Stai zitta. Smettila di giocare e vai a lavare i piatti di tuo marito”.