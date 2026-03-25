Andrea Bechis vuole far applaudire il mondo intero: il suo World Clap Day è virale su Instagram

A dicembre 2025 è stato aperto su Instagram il profilo worldcalpday con l’obiettivo di fissare una data e un orario in cui tutto il mondo applaudirà all’unisono. Dietro all’iniziativa c’è Andrea Bechis, un giovane imprenditore di Londra, che in tre mesi ha quasi raggiunto il mezzo milione di follower.

INSTAGRAM | Foto dal profilo Instagram @worldclapday

"Immagina questo. Il mondo intero che applaude nello stesso esatto momento. Solo questo e noi lo faremo". Inizia con un video di una manciata di secondi su Instagram il viaggio di Andrea Bechis, un ragazzo di Londra, che da qualche mese si è messo in testa un obiettivo, tanto bizzarro quanto ambizioso: far applaudire quante più persone possibile in ogni angolo del mondo, tutte nello stesso esatto momento,

Per farlo Andrea ha creato il World Clap Day – letteralmente la giornata mondiale dell'applauso – e ha fissato già una data e un'ora: il 16 agosto 2026 alle ore alle ore 14.00 UTC, momento che ovviamente corrisponderà a un orario diverso da Paese a Paese. In Italia sarà alle 15:00.

L'obiettivo

"Perché lo sto facendo? Perché è cool, divertente, magico e nessuno lo hai mai fatto prima", racconta Andrea in un altro video sul profilo Instagram worldclapday che ha aperto a fine 2025 per promuovere e diffondere la sua iniziativa. Così lo abbiamo intercettato anche noi di Fanpage.it, semplicemente scrollando il social, ed è molto probabile che capiterà a molte altre persone nei prossimi mesi.

"Sono stanco di aprire il telefono e leggere solo brutte notizie ogni giorno e sono pienamente convinto che quello è quello di cui il mondo ha bisogno adesso: un po' di energia positiva dalle persone al mondo". In altri video Andrea racconta che non si tratta solo di un evento divertente, ma di un esperimento sociale che si portavoce di un messaggio chiaro: risvegliare il senso di unione e interconnessione che dovrebbe essere insito nel concetto stesso di umanità.

"Ci sono giornate dedicate a qualsiasi cosa. La maggior parte di queste non riguardano l'umanità. Ma pensate se invece delle istituzioni siano le persone a decidere cosa conta davvero? Un secondo in cui l'intero Pianeta applauda l'umanità".

L'idea è già diventata virale

Da quando è stato aperto, il profilo worldclapday ha guadagnato più di 400.000 follower. Un traguardo niente male per soli tre mesi di presenza su Instagram. Andrea, che su LinkedIn si presenta come "un imprenditore di Londra, con un background nel fitness e wellness, sa sicuramente come trasformare un'idea in un progetto virale.

Oltre che ai profili social, sul web c'è anche un sito ufficiale del Wolrd Clap Day, con tanto di countdown alla fatidica data in tempo reale e un planisfero interattivo dove si può cliccare per conoscere l'ora esatta in cui applaudire in base a dove ti trovi. C'è anche una newsletter e la possibilità di diventare socio fondatore e inviare un contributo economico a piacere (la soglia minima è di dieci dollari) per supportare lo sviluppo dell'iniziativa, che in base a quanto spiegato sul sito sarebbe stata creata in mondo indipendente. Così come ci sono i contatti a cui possono scrivere possibili sponsor interessati.

Perché funziona sui social

Ora, a prescindere dagli eventuali obiettivi professionali del suo fondatore, il progetto ha tutte le carte in regola per bucare l'algoritmo e diventare virale. Per tanti motivi: l'idea è originale, coinvolgente e allo stesso tempo semplice ed emotivamente forte. Come forte è anche la comunicazione con cui Andrea la sta promuovendo.

Dal primo post ha oggi ha praticamente pubblicato in modo costante, per l'esattezza 92 post. Significa una media di almeno un video al giorno. Inoltre i contenuti, anche se risultano molto spontanei, sono curati nei dettagli, dalla montaggio alla musica epica, e spesso seguono i trend del momento. In un video Andrea dice di aver chiesto all'IA cosa succederebbe se otto miliardi di persone applaudissero all'unisono e di aver ricevuto come risposta: "Non è mai successo. Non ci sono dati". La sua reazione: "Quindi creiamo questi dati". Poche parole, ma con un'innegabile forza comunicativa.

Ma forse la mossa più vincente di tutte è stata quella di legare strettamente l'iniziativa a sé stesso e alla propria immagine. Questo la rende riconoscibile, umana e soprattutto utilizzando il proprio volto Andrea riesce a creare una connessione emotiva con le persone che si imbattano nei suoi contenuti.

Non stiamo parlando di un'iniziativa istituzionale lanciata da chissà quale ente di cui non sappiamo nulla, parliamo di un ragazzo che in tuta ti racconta il suo sogno con la determinazione e quel filo di incoscienza di chi è pronto a scommettere che riuscirà a realizzare l'impossibile.