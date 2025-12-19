Caso Signorini, cosa c’è dietro la strategia di Fabrizio Corona: “Guadagno vendendo agli stupidi”

Il 15 dicembre Fabrizio Corona ha pubblicato Il prezzo del successo, la nuova puntata di Falsissimo. Questa volta Corona ha svelato le chat di Alfonso Signorini con alcuni candidati al Grande Fratello. Tutto quello che è successo dopo è un modello che abbiamo già visto.

Ci risiamo. L’ultima puntata di Falsissimo ha innescato una catena di reazioni che abbiamo imparato a conoscere. Il 15 dicembre Fabrizio Corona ha pubblicato Il prezzo del successo, un video in cui mostra chat tra Alfonso Signorini e aspiranti concorrenti del Grande Fratello. Vi lasciamo qui un recap di tutta la storia. Il pattern è insolito. Corona indugia sui particolari peggiori, condisce tutto con versi, gesti e parole chiave. Crea un contenuto perfetto da tagliare in clip, pronte per essere diffuse sui social.

Lo diceva anche Elon Musk: “Chi controlla i meme, controlla il mondo”. La storia di Alfonso Signorini è entrata nell’algoritmo. Lo abbiamo visto per Tortino nella storia tra Fedez e Angelica Montini. Lo abbiamo visto anche con gli Occhi Spaccanti di Raoul Bova. Ci sono stati altri tentativi. Non tutti hanno attecchito. Alla fine non importa nemmeno più cosa sia vero e cosa no. Contano i meme. Conta il trend.

“Come sei entrato nella casa del Grande Fratello?”

I contenuti sono esplosi. Alcuni mettono insieme le frasi della chat attribuite ad Alfonso Signorini. Altre giocano sul ritratto disegnato da Fabrizio Corona, quello di un uomo che sfrutta il suo potere per approcciare aspiranti famosi. Altri giocano invece sull’ingresso alla casa del Grande Fratello. Altri ancora prendono i versi, le frasi, e i gesti costruiti da Corona durante il video.

Qualche esempio. Turbopaolo, creator comedy, ha 392.000 follower su Instagram. Ha pubblicato un video in cui finge di ascoltare messaggi inviati da Alfonso Signorini dopo una partita di padel. Errico Porzio, pizzaiolo e volto di una catena di pizzerie, ha 1,2 milioni di follower su TikTok. Ha pubblicato un video in cui finge di rivelare come è entrato nella casa del Grande Fratello per spiegare subito che è intervenuto solo per mostrare la sua pizza.

Su TikTok l’hashtag #Signorini raccoglie in questo momento quasi 4.000 clip. Non tutte sono legate alla vicenda. Molte però sì. Non mancano chiaramente quelle ricostruite con l’intelligenza artificiale. Ovviamente tutto questo sistema di meme è uscito dai social. Come fa notare Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter Vale Tutto anche la Treccani ha pensato bene di inserire Occhi Spaccanti tra le parole dell’anno del 2025.

Il business model di Corona

Cui prodest? C’è un’intervista, poco diffusa, che Fabrizio Corona ha rilasciato a Cliché, una trasmissione di RSI. Il video è stato pubblicato su YouTube lo scorso febbraio. Alla fine dell’intervista, o almeno della porzione visibile, c’è una frase che spiega bene la strategia di Corona: “Purtroppo i numeri li fai guadagnando e vendendo agli stupidi che ti seguono. La maggior parte delle persone che seguono ste robe sono tutti stupidi”.

In effetti solo nell’ultimo anno Fabrizio Corona è riuscito a lanciare ben tre progetti per raccogliere soldi dal rumore creato con i suoi video. A febbraio è partito il Progetto Corona, da cui lui stesso ha preso le distanze quando sono emersi le prime testimonianze di clienti non esattamente soddisfatti. Qui trovata una testimonianza recuperata da Fanpage.it. Poco dopo è arrivata $CORONA, la cripto di Corona. E a novembre ha lanciato Corona AI, un modello di intelligenza artificiale (ovviamente per investire) sempre lanciato da Corona.