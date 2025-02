video suggerito

Il problema del Progetto Fabrizio Corona: il suo canale di investimenti ora è segnalato come Truffa Il Progetto Corona è un percorso di investimenti proposto da Fabrizio Corona. Viene rilanciato dai suoi canali social e all'inizio dei video di YouTube che nelle ultime settimane sono stati visti da milioni di spettatori. Il primo passo, come spesso succede, è quello di entrare in un gruppo Telegram. Da qui i segnali a cui fare attenzione sono parecchi.

A cura di Valerio Berra

La pubblicità del Progetto Corona è martellante. È all’inizio dei video di Falsissimo su Fedez e Chiara Ferragni. Video che messi insieme su YouTube hanno fatto 7 milioni di visualizzazioni. È nelle Story di Instagram. Solo nelle ultime 24 ore contiamo due rilanci. Difficile perderselo. Il Progetto Corona è un piano di investimenti lanciato da Fabrizio Corona sui suoi social network. Le premesse sono invitanti. Citiamo: “Io lavoro da quando ho 20 anni, ne ho 51. Ed è più di 30 anni che stampo milioni. Adesso ho deciso per il piacere vostro di aprire un mio progetto: Progetto Corona. Vi permette di avere un’entrata extra, garantita”.

Chi passa un po’ di tempo sui social sa bene quello che succede dopo. Si entra in un gruppo Telegram, prima si parla con dei bot e con degli operatori, poi iniziano le richieste. La prima di solito è quella di aprire un profilo su una piattaforma di investimenti. A questo punto si accede ai gruppi riservati ai VIP, i clienti che hanno già fornito dati e soldi. Da qui si ricevano indicazioni per seguire delle operazioni di trading. Sull’esito di questi metodi c’è ormai un’ampia letteratura. Li abbiamo già visti nei profili Instagram di creator di varia caratura e anche in pagine che diffondono contenuti di cronaca.

L’etichetta di Telegram sul canale Progetto Corona

Sul gruppo principale del Progetto Corona è arrivato un marchio parecchio esplicito. Telegram ha deciso di bollare il canale principale del Fabrizio Corona Project come TRUFFA: ora è segnalato dalla piattaforma con l'etichetta SCAM. È un'etichetta rossa decisa dalla piattaforme, che aggiunge una descrizione sotto la fotografia principale: “Attenzione: molti utenti hanno segnalato questo account come una truffa o come un account falso. Si prega di stare attenti, soprattutto se vi chiede dei soldi”.

Curioso il tentativo di confondere gli utenti. Il canale è stato nominato furbamente Fabrizio Corona Project NON, in modo tale che una volta aperto si legga Fabrizio Corona Project NON SCAM. Al momento ha oltre 38.000 iscritti.

Dove vengono fatti gli investimenti

Il canale Telegram Fabrizio Corona Project NON è solo il primo passo. Una volta arrivati qui agli utenti viene chiesto di contattare un bot. Lo facciamo. Ci risponde tal “Francesco” e si presenta come “membro del team Corona”. A questo punto ci chiede di fare una prima operazione su una piattaforma di trading per cominciare e inviare uno screenshot.

"Per unirti al team e partecipare alle challenge dove ti porteremo a €4.000 in 30 giorni devi avere almeno 18 anni ed avere almeno €300 da investire".

Forse basterebbe fermarsi qui. Come si legge dal sito la piattaforma su cui ci viene chiesto di effettuare lo scambia si chiama Fxcess e opera a nome della Notesco Int Limited, società con sede nell’isola di Anguilla, minuscolo arcipelago con 14.000 abitanti. Un paradiso fiscale.

Il portale Decripto ha analizzato tutto il progetto dal punto di vista finanziario. Fa notare una cosa: "L’offerta di Corona, sebbene allettante per molti, solleva questioni importanti. La promessa di guadagni rapidi e l’uso di un link di referral per l’iscrizione mettono in luce una strategia ben congegnata che beneficia principalmente lui tramite commissioni dalla CPA, Cost Per Acquisition". La CPA è una sorta di quota pagata dalla piattaforma a chi riesce a portare nuovi clienti.

La verifica con il sito della Consob

La Consob è la Commissione nazionale per le società e la borsa. È il posto dove cercare quando dovete fare un investimento. Qui c’è l’elenco delle società autorizzate in Italia e ci sono anche tutte le indicazioni per capire se state investendo in un progetto valido o in una truffa.

Cercando sul sito Consob si trovano due cose interessanti. Con il nome Notesco Int Limited non si trova nulla ma con il nome Notesco Financial Services Limited si trova un’occorrenza. Questa società fa parte dell’Elenco delle imprese di investimento autorizzate in altri Stati Ue senza succursale in Italia.

La sede è a Cipro. Controllando sul portale dell’ente regolatore cipriota abbiamo visto che i due domini approvati qui sono fxlift.eu e ironfx.eu. Cercando ancora si trova un documento di Consob del dicembre 2021 dove viene disposto l’oscuramento del portale fxgiants.com per abusivismo finanziario. Il portale era legato a Notesco Limited.

Ora fxgiants.com è oscurato ma si può trovare agilmente un portale chiamato fxgiantsmarketing.com ancora in funzioni. Cercando nel sito l’apparenza è la stessa della piattaforma Fxcess promossa da Corona: anche questa fa riferimento alla Notesco Int Limited con sede ad Anguilla.