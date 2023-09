Quanto guadagnano i Me Contro Te In 9 anni di attività Sofia Scalia e Luigi Calagna hanno creato una delle community più importanti nel mondo dei social. Abbiamo controllato i dati della loro società per capire quanto guadagnano tra film, merchandise e piattaforme.

A cura di Valerio Berra

La prima traccia rimasta sul web dei Me Contro Te risale al 4 ottobre del 2014. Ora il video si chiama IL PRIMO VIDEO DI LUÌ E SOFÌ (in Caps Lock). È un video breve, da meno di quattro minuti. Si tratta di una challenge, una delle centinaia di challenge con cui Sofia Scalia e Luigi Calagna hanno costruito una delle più grandi community italiane. Chi ha un figlio o una figlia lo sa. Tra film al cinema, canzoni, gadget ed eventi negli ultimi anni è diventato difficile superare l’infanzia senza incontrarli.

A oggi i Me Contro Te hanno un canale attivo su YouTube da 6,65 milioni di iscritti. I loro video solo su questa piattaforma hanno totalizzato 9,7 miliardi di visualizzazioni. Su TikTok hanno 2,9 milioni di follower e oltre 77 milioni di Like. Su Instagram, solo nella pagina di coppia, hanno 1,5 milioni di follower. In quasi nove anni di attività hanno creato prodotti di ogni tipo. Dai diari alle felpe, passando per fiabe, teli per il mare e fumetti. Un giro d’affari non indifferente che ha portato a raggiungere un buon fatturato.

Un dato curioso. Anche se sono tra i creator più importanti in Italia, la pagina Wikipedia dei Me contro Te non esiste. O meglio. Al momento quando si cerca Me Contro Te nella versione italiana di Wikipedia si trova solo un messaggio: “Questa pagina è stata oscurata e protetta a scopo cautelativo a causa di una possibile controversia legale. Verrà eventualmente ripristinata alla fine della vicenda che la riguarda”.

WIKIPEDIA | Il messaggio che appare quando si cerca la pagina Me Contro Te

Le società legate ai Me Contro Te

Muovendosi tra i canali ufficiali dei Me Contro Te si trovano due diverse società. La prima è la più piccola: AMAG SRL. Nel sito dei Me Contro Te si legge che tutto il merchandise venduto su questo portale è gestito da AMAG SRL, una società di Partinico, provincia di Palermo. L’ultimo fatturato disponibile sul portale Ufficio Camerale risale al 2021, quando arrivava a 258.855 euro. Sul portale Report Aziende invece sono registrati anche i bilanci del 2019 e del 2020, rispettivamente da 915.600 euro e 1.252.876 euro.

Secondo i dati riportati sul sito ufficiale dei Me Contro Te la società principale legata ai due creator si chiama Me Contro Te Srl, con sede a Marsala in provincia di Trapani. Fanpage.it ha fatto una visura camerale storica. È stata fondata nel gennaio del 2017, quindi meno di tre anni dopo la pubblicazione dei primi video. I due amministratori sono Sofia Scalia e Luigi Calagna. Il capitale sociale è di 50.000 euro divisi in parti uguali tra gli amministratori.

Il campo delle attività coperte nella sezione Oggetto Sociale è ampio. Parte da “Qualsiasi attività che possa essere svolta nel ramo dell’editoria musicale” e arriva a “produzione di editoria libraria”, “produzione, vendita e distribuzione di film”, “consulenza nel settore della comunicazione” e “gestione di locali di ristoro”.

Il fatturato della società Me Contro Te Srl

L’ultimo bilancio disponibile della Me Contro Te Srl è del 2021. Qui si legge che i ricavi delle vendite e delle prestazioni nell’anno a cui si riferisce il bilancio sono arrivati a 3.130.634 euro. Meno rispetto al 2020 quando invece questo dato è arrivato a 4.863.392 euro. Nel fatturato, ricordiamolo, si conta il valore totale delle vendite. Da questo dato poi bisognerà togliere il costo per le spese di produzione e le tasse da pagare. Ad esempio nel 2021 il totale dei costi di produzione è stato di 2.416.852 euro. Sottraendo questa cifra al fatturato totale arriviamo quindi a un lordo totale di 713.782 euro. Solo per il 2021.