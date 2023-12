New Martina, da cover e pellicole al successo Tiktok. “Mi dicevano: sei donna, fammi parlare con un uomo” È nota su Tiktok (7 milioni di followers) per il negozio di pellicole e cover cellulari a Napoli. NewMartina, Carmen Fiorito, 25 anni, racconta come la sua vita è cambiata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Carmen "New Martina"

La signature move nel gergo del wrestling (la lotta libera americana un po' vera e un po' patacca) è la presa caratteristica di un lottatore. Lo stesso termine si usa nel mondo dei cosplay, ovvero coloro che indossano costumi e accessori d'un personaggio di anime o videogiochi e ne imitano le movenze. Anche su Tiktok i personaggi di successo s'inventano una signature move, una caratteristica modalità di agire. Ha più successo se è semplice ma non troppo, se ne parla se è replicabile, ma non troppo. Ci dev'essere quel mix di banalità e minima competenza per rendere il tutto uno show ipnotico. Qual è l'obiettivo dei social network? Lasciarti incollato allo schermo. E New Martina, al secolo Carmen Fiorito, ci riesce maledettamente bene. Napoletana, venticinquenne, originaria della Ferrovia, ha trasformato il piccolo negozio di vendita cover, accessori e installazione pellicole per smartphone in una azienda che fattura milioni e apre sedi nel resto d'Italia.

A Fanpage.it New Martina spiega cosa ha fatto e cosa vuol fare nel futuro. Ha dato alle stampe un libro poche settimane fa e quasi si giustifica: «L'ha scritto Gabriele Parpiglia (giornalista e autore televisivo molto noto), io gli ho solo raccontato la mia storia».

Ed eccola la storia, in estrema sintesi: «Grazie a Tiktok mi ritrovo questa fila chilometrica fuori dal negozio e da lì capisco che la mia vita è cambiata. La critica più grande è: “Che fa questa? Perché questa è così? Perché cambia una cover e una pellicola al telefono?” La risposta che vorrei dare a tutti è: “Fallo tu; se è così facile fallo tu».

La storia della giovane tiktoker napoletana non è dissimile da altri case history: la formidabile crescita grazie a Tiktok (+7 mln di followers a dicembre 2023) che diventa anche popolarità reale. Oggi Carmen-New Martina è richiesta al pari dei personaggi dello spettacolo. Soprattutto i bambini che evidentemente sono affascinati, incantati dalla manualità.

Quel che è interessante, andando a fondo, è il contesto. Una vita "accelerata" dal repentino successo ma coi problemi del resto d'Italia: New Martina è una ragazza e come tale viene considerata in un mondo che poco perdona la «donna che fattura» per dirla alla Shakira. A Fanpage.it racconta:

Io da donna mi sono trovate anche in situazioni dove mi dicevano: "Non posso parlare con te, fammi parlare con un uomo". Veramente! Mi è successo nel mio negozio, oppure: "Tu non sei il capo, non sei nessuno"… Perché sono donna. Mi è successo parecchie volte, ancora oggi. Vorrei dire alle donne non devono avere paura… perché penso che le donne muovono il mondo, dietro un uomo anche c'è sempre una grande donna, secondo me, quindi la donna non deve avere paura e deve fare tutto quello che può per arrivare a raggiungere tutti i suoi obiettivi.