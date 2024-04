video suggerito

A Napoli più taxi: 700 vetture “extra” tra il 25 aprile, il 1° maggio e per tutta l’estate Nuovi orari e più taxi in circolazione a Napoli fino al 29 settembre, per rispondere alla domanda sempre maggiore di cittadini e turisti nel capoluogo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Nuovi turni di servizio e maggior numero di veicoli in circolazione, cambia tutto per i taxi napoletani: in vista dei prossimi ponti (25 aprile, 1° maggio, 2° giugno) e dell'estate, il servizio è stato potenziato con ulteriori 700 vetture in circolazione nelle ore più calde. "L'obiettivo", fa sapere il comune di Napoli, "è quello di soddisfare la sempre maggiore esigenza di mobilità nei periodi di alta stagione con i nuovi flussi di domanda grazie a soluzioni integrative per i fine settimana, per i giorni festivi e per le fasce orarie nelle quali", aggiungono ancora da Palazzo San Giacomo, "si sono registrate maggiori richieste inevase con un sostanziale raddoppio dell'offerta del numero dei taxi in circolazione".

Fino al 26 aprile, nei fine settimana sono stati aggiunti 355 taxi nel turno 14-23. A partire dal 27 aprile e fino al 29 settembre, nei fine settimana ci saranno centinaia di nuovi veicoli nei tre consueti turni giornalieri (mattina, pomeriggio e sera), così divisi: dalle 6 alle 8.30 del mattino, +355 taxi; dalle 8.30 alle 18, +711 veicoli; dalle 18 alle 24, +355 taxi. Nella fascia oraria dalle 4.30 alle 6 ci saranno invece circa 350 veicoli in più. Nel dettaglio, spiega ancora il Comune di Napoli:

Nella fascia oraria dalle ore 23:00 alle ore 24:00, dalla domenica al giovedì si avrà un incremento di circa n. 350 veicoli rispetto a quelli normalmente in servizio, mentre il venerdì e sabato si raggiungerà un incremento di circa n.700 rispetto a quelli normalmente in servizio. Queste misure sono anche finalizzate a rispondere ai flussi di domanda previsti nel periodo 25 aprile-1° maggio col massimo numero possibile di taxi in circolazione.