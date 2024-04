video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1 di Napoli ferma su tutta la tratta: guasto tecnico Metro Linea 1 ferma su tutta la tratta dalle 10 di oggi. Anm: “Guasto tecnico” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Metro Linea 1 di Napoli ferma su tutta la tratta questa mattina, martedì 23 aprile 2024. Ad annunciarlo è l'Anm, l'azienda napoletana della mobilità, che ha spiegato come il motivo della sospensione della circolazione sia dovuto a cause tecniche. Il servizio di trasporto della linea su ferro che collega Piscinola a piazza Garibaldi si è interrotto questa mattina attorno alle ore 10,00. Al momento non è dato sapere quando la metro tornerà attiva. Sul posto sono presenti i tecnici di Anm per riparare i guasti.

Ieri, lunedì 22 aprile, la metropolitana Linea 1 aveva anticipato la chiusura di 2 ore, rispetto all'orario abituale, per consentire delle verifiche tecniche sulla linea, con le ultime corse da Piscinola alle ore 21:10 e da Garibaldi alle ore 21:34. Il Comune di Napoli, pochi giorni, fa, aveva annunciato l'immissione di un altro treno nuovo sui binari. Attualmente sulla linea metropolitana circolano 10 treni. La frequenza, come ha spiegato l'assessore alla mobilità Edoardo Cosenza, è "in media 1 ogni 8 minuti + 1 in pre-esercizio. Fra poco sarà lo standard".