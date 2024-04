video suggerito

Circumvesuviana, infiltrazioni d'acqua in galleria, interrotta linea Napoli-Volla Caos trasporti: interrotta la tratta ferroviaria Napoli-Volla Circum a causa di infiltrazioni d'acqua in galleria nei pressi della fermata Centro Direzionale.

A cura di Redazione Napoli

Caos nei trasporti su rotaia, in particolare la linea Circumvesuviana, fondamentale vettore che collega l'hinterland Vesuviano a Sud di Napoli col capoluogo. A causa di infiltrazioni d'acqua in galleria nei pressi della fermata Napoli Centro Direzionale proveniente da piazzale Fs, la tratta ferroviaria Napoli-Volla e San Giorgio a Cremano via Centro Direzionale è momentaneamente interrotta.

Stamane i tantissimi passeggeri presenti a Volla, giunti col treno 8078 delle ore 7:48 da Baiano per Napoli sono stati indirizzati verso San Giorgio a Cremano da dove sono stati fatti proseguire sulla linea per Napoli via Barra. Per effetto dell'interruzione ferroviaria, i viaggiatori diretti a Baiano partiranno da Napoli con treni diretti a San Giorgio da dove proseguiranno, previo trasbordo, con treno in partenza da S Giorgio diretto a Baiano via Volla. Inoltre è in partenza dalla stazione di Porta Nolana – fa sapere l'Eav – un bus sostitutivo diretto a Volla.