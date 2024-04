video suggerito

Meteo Napoli e Campania, il sole dopo la nebbia: allerta per i raggi ultravioletti Sole e caldo su Napoli e Campania, ma nel fine settimana raggi ultravioletti particolarmente alti e che sfioreranno il livello 8 di gradazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La situazione meteo in Campania

Torna il sole dopo la nebbia su Napoli e la Campania: saranno giornate all'insegna del bel tempo ma, contemporaneamente, bisognerà stare attenti per ondate di calore improvvise e soprattutto per l'aumento esponenziale di raggi ultravioletti che, in particolare nel fine settimana, si assesteranno nelle ore più calde tra i 7.5 e i 7.9 di intensità, ovvero appena sotto la soglia "rossa" che scatta una volta raggiunta una gradazione di otto.

La settimana sarà caratterizzata per lo più da sole e temperature in costante aumento, anche fino a 26 gradi attesi per il fine settimana. Possibilità di banchi di nebbia soprattutto nelle prime ore del mattino. Ma come spiegato, massima attenzione dovrà essere prestata ai raggi ultravioletti, che tenderanno ad aumentare di gradazione fino alle punte massime previste nel fine settimana.

A questo proposito, i consigli più diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità sono quelli di limitare il più possibile l’esposizione alla luce solare nelle ore più calde (in particolare tra le 10 e le 14), indossare vestiti protettivi come un cappello a falda larga (che così protegge adeguatamente occhi, orecchie, faccia e retro del collo), usare occhiali da sole ad alta protezione, abiti aderenti e coprenti; usare nel caso anche creme solari protettive (almeno +15), applicandole nuovamente ogni due ore oppure dopo aver lavorato, nuotato, fatto attività fisica all’aperto (a questo proposito, l'Iss ricorda che "le creme solari non servono per stare di più al Sole, ma per proteggersi quando l’esposizione è inevitabile"). Attenzione che deve essere rivolta soprattutto a persone fragili, anziani e bambini.