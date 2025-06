video suggerito

Allerta meteo per ondate di calore a Napoli e in Campania: caldo record fino a giovedì 3 luglio Prorogata l’allerta meteo per ondate di calore in Campania fino alle ore 14 di giovedì 3 luglio: temperature sopra la media anche di 6-7 gradi. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Persiste il gran caldo che, negli ultimi giorni, ha attanagliato Napoli e la Campania in generale: il Centro Funzionale della Protezione Civile regionale, in considerazione del quadro meteorologico vigente, ha emanato una nuova allerta meteo per ondate di calore fino alle ore 14 di giovedì 3 luglio, che va a integrare e prorogare l'allerta tuttora in vigore. Su tutto il territorio regionale, infatti, sono previste temperature molto alte, al di sopra delle medie stagionali anche di 6-7 gradi; la percezione del calore sarà aumentata da condizioni di scarsa ventilazione e da un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrebbe superare il 60-70%.

Le raccomandazioni contro le ondate di calore

In virtù del quadro meteorologico attuale e prossimo, pertanto, la Protezione Civile della Regione Campania ha fornito alla cittadinanza alcune raccomandazioni per evitare di incorrere in pericoli per la salute a causa delle ondate di calore: si raccomanda di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all'esterno e di limitare gli spostamenti in auto. Particolare attenzione deve essere prestata ai cardiopatici, agli anziani, ai bambini e, in generale, ai soggetti a rischio. Si raccomanda, inoltre, di tenere correttamente arieggiati gli ambienti, di idratarsi bevendo molta acqua e di prestare attenzione anche al benessere degli animali domestici.