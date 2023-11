Quanto guadagna Martina Strazzer di Amabile Martina Strazzer, classe 2000, è una delle prime imprenditrici digitali della sua generazione. Nel 2019 ha lanciato Amabile, un brand di gioielli che ora fattura milioni di euro. In questo articolo vi spieghiamo la storia di Martina Strazzer e come è arrivata a guadagnare così tanto.

A cura di Valerio Berra

Martina Strazzer è la Chiara Ferragni dei 2000. O se preferite la versione modenese di Anne Hathaway in The Intern, ma senza Robert De Niro come stagista. Strazzer nasce a Carpi, in provincia di Modena, il 18 gennaio del 2000. Su TikTok ha 1,5 milioni di follower, su Instagram 700.000. La sua storia sui social inizia come quella di tanti creator che abbiamo già raccontato. Durante la prima ondata di Covid-19 scarica TikTok e comincia a pubblicare video.

La prima produzione di video è abbastanza standard. Martina ha 20 anni. Pubblica vlog sulle sue giornate, tutorial su come intrecciare i capelli, gioca con animali domestici o replica trend già noti sulla piattaforma. Cresce nei numeri ma non esplode. Poi inizia a parlare del suo brand di gioielli. Si chiama Amabile. Nel suo store digitale ci sono piccole creazioni, disegnate da Martina stessa e poi costruite effettivamente da un laboratorio orafo. Pezzi piccoli, in argento o argento placcato oro e senza pietre preziose. Un brand che ora ha raggiunto un fatturato milionario.

La storia di Martina Strazzer e Amabile

In gergo si chiama small busines ed è un modello che funziona sui social. Di base sono attività commerciali di vendita al dettaglio. Tutto funziona online. Piccoli oggetti, piccole spese, costi di spedizione moderati. Su TikTok ce ne sono parecchi. Amabile all’inizio è un ufficio con una scrivania e una sedia in cui lavora solo Martina Strazzer. Impacchetta gli ordini, li prepara per la spedizione e sigilla con la ceralacca ogni lettera di ringraziamento. E intanto si racconta. Annuncia le nuove collezioni, i nuovi design, spiega i processi dietro la produzione degli anelli e la scelta di ogni singolo componente.

Leggi anche È morto Martin Goetz, la persona che ha permesso di nascere a buona parte di internet

Il brand esplode. Amabile esiste dal 2019 ma è solo grazie a TikTok che comincia a diventare virale. Mentre il contatore dei follower di Martina inizia a girare, crescono anche i numeri del suo fatturato. Amabile continua a sfornare collezioni. Da small business diventa azienda. Arrivano le prime dipendenti, i primi uffici e anche i primi problemi. Il sito rimane bloccato per mesi per una “vicenda legale” mai chiarita.

Ora Martina Strazzer è una delle prime “imprenditrici digitali” della sua generazione, per usare una formula coniata, o almeno abusata, da Chiara Ferragni. E come lei mantiene tutte le contraddizione. Amabile fattura, parecchio. Eppure lei si pone sempre come una ragazza normale, esattamente come le clienti a cui si rivolge. Non ha dipendenti ma collaboratrici (quasi tutte donne), per riposarsi si infossa nel divano guardando Netflix e parla poco di soldi.

MARTINA STRAZZER | Gli orecchini di Amabile di Martina Strazzer

Quanto guadagna Martina Strazzer con Amabile: il fatturato

Ad un evento organizzato da Osa Community Martina Strazzer ha dichiarato quale è stato il fatturato del brand Amabile negli ultimi anni. Nel 2020 il fatturato è stato di 65.000 euro. Nel 2021 di 350.000 euro. Nel 2022, secondo Strazzer, il fatturato è il stato di 4 milioni di euro. Nel 2023 la previsione è di 10 milioni di euro. Abbiamo fatto una visura camerale dell’ultimo bilancio disponibile per capire meglio come funzionano gli affari di Amabile.

L’unico fatturato di Amabile disponibile è quello dell’anno fiscale 2022. La società, si legge nella Nota integrativa al bilancio, si è costituita il 18 gennaio del 2022 (22° compleanno di Strazzer). Di fatto quindi la società Amabile Srl esiste da poco più di anno. I dati fiscali del 2023 non sono ancora disponibili. Dal bilancio del 2022 leggiamo che il fatturato è stato di 3.210.915 euro. Meno di quelli dichiarati in pubblico. Notevoli gli utili. Il costo della produzione (fornitori, logistica e stipendi del personale) arriva a 2.272.922 euro. Al netto delle imposte l’utile è di 567.897 euro.

Solo una postilla. I dati tengono conto solo del fatturato di Amabile. Da quello che si può vedere sui social Martina Strazzer accompagna ad Amabile anche una serie di attività ormai tradizionali per un creator, dalle sponsorizzazioni di prodotti alla presenza a eventi.