Fedez: "Muschio Selvaggio finisce nelle mani di Luis, io e Marra ci leviamo dai cog*ioni" Fedez annuncia la pubblicazione dell'ultima puntata di Muschio Selvaggio e commenta sarcasticamente la sua rinuncia al podcast: "Non so che fine farà ma finirà nelle mani di Luis".

A cura di Andrea Parrella

La faida tra Fedez e Luis Sal arriva a conclusione. Con l'ultima puntata di Muschio Selvaggio pubblicata il 25 marzo si chiude la partecipazione di Fedez e Mr.Marra al podcast, che negli ultimi mesi era stato temporaneamente gestito dal rapper in via temporanea, dopo il contenzioso che si era aperto lo scorso febbraio. Fedez ha voluto celebrare l'ultimo episodio pubblicato in queste ore, con ospiti Alex Mucci e Pippo Ricciardi, annunciando che il podcast passerà nelle mani di Luis Sal.

Fedez saluta il suo podcast

"Ultima puntata del Muschio Selvaggio, finisce qui ragazzi, o meglio non so che fine farà ma finirà nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai cog*ioni", dice Fedez nelle sue storie, toccando con sarcasmo gli effetti della delicata questione legale che ha portato a questo esito, ovvero la cessione della propria quota di Muschio Selvaggio a Luis Sal, che verosimilmente diventerà proprietario esclusivo del marchio. Fedez precisa inoltre che quella con Mucci e Ricciardi è "una puntata un po' intellettuale, recensiamo porno come fossero film d'autore, ci hanno giù buttato giù il video per 18enni perché ci siamo dimenticati di coprire alcuni capezzolini e pistolini".

Perché Fedez rinuncia a Muschio Selvaggio?

Un esito prevedibile, a giudicare dal contenuto dell'ordinanza con cui scattava il sequestro delle quote di Muschio Selvaggio riferite a Fedez, a seguito della richiesta di Luis Sal. Una svolta (qui tutti i dettagli di quello che è successo) dopo la quale Fedez, che aveva inizialmente annunciato di voler andare avanti con le registrazioni fino a quando un tribunale non sarebbe pronunciato nel merito della disputa legale, ha evidentemente compreso non avesse più senso andare avanti. Non a caso da alcuni giorni il rapper ha iniziato a costruire la sua uscita da Muschio Selvaggio raccontando di un progetto impossibile da portare avanti in queste condizioni e preparando il terreno per il possibile nuovo progetto con Mr. Marra: "Proseguiremo insieme, qui o altrove".

I nuovi progetti di Fedez, un polo "crossmediale"

L’idea a lungo termine,ve ne avevamo parlato, sarebbe quella di creare un nuovo polo “crossmediale”. Come? Con la possibilità di ingaggiare i migliori talent che ci sono in circolazione e raccontare storie criminali mainstream in chiave diversa: il killer dello Zodiaco, il mostro di Firenze e la strage di Erba. Sono tanti i nomi che girano, soprattutto tra i pezzi da novanta: parliamo di trattative riservate che potrebbero portare a un clamoroso ribaltone negli equilibri di un mondo che è in continua crescita e che per questo è altamente competitivo.