Fedez dopo Muschio Selvaggio: pronta una nuova serie di podcast sul true crime La passione di Fedez per le storie criminali diventerà la sua prossima attività da editore-imprenditore dopo la fine di Muschio Selvaggio: Fanpage.it anticipa che il rapper è alla ricerca dei migliori esperti nel mondo delle scienze forensi e della psicologia investigativa ma anche di personaggi top per un nuovo polo di podcast.

Mentre tutta l’Italia ha i riflettori puntati sulle sue vicende personali, Fedez sta lavorando con grande impegno per capire cosa farà da grande. Fanpage.it, stando a fonti vicine al suo entourage, è in grado di anticipare che il rapper sarebbe pronto a partire con una serie di podcast prodotti dalla sua Doom Entertainment. L’idea a lungo termine è quella di creare un nuovo polo “crossmediale”. Come? Con la possibilità di ingaggiare i migliori talent che ci sono in circolazione e raccontare storie criminali mainstream in chiave diversa: il killer dello Zodiaco, il mostro di Firenze e la strage di Erba.

Chi conosce Fedez, sa del suo grande amore per i cold case e per le grandi storie criminali. Tutto questo, unito al fatto che il true crime è il genere che nei media è il più amato e gettonato al momento, porterebbe a sviluppare una serie di progetti sui principali casi di cronaca della storia italiana e internazionale. La storia del killer dello Zodiaco sarebbe una delle prime sulle quali Fedez è pronto a lavorare. Si tratta di una vicenda che ha avuto già un enorme impatto nel mondo dei media tra libri-inchiesta e film che hanno fatto la storia, come Zodiac di David Fincher con Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr e Mark Ruffalo. Tra le storie che Fedez vorrebbe approfondire in una nuova chiave anche quella del mostro di Firenze, che ha portato alla condanna nel 1994 di Pietro Pacciani e nel 1998 di Mario Vanni e Giancarlo Lotti, e quello della strage di Erba, con protagonisti Rosa Bazzi e Olindo Romano.

Per creare un nuovo polo di podcast a tinte crime, Fedez sa di aver bisogno di talent di livello assoluto. Per questo, sta cercando i migliori esperti nel mondo delle scienze forensi e della psicologia investigativa ma anche personaggi noti che possano fare da richiamo sicuro. Sono tanti i nomi che girano, soprattutto tra i pezzi da novanta: parliamo di trattative riservate che potrebbero portare a un clamoroso ribaltone negli equilibri di un mondo che è in continua crescita e che per questo è altamente competitivo. Sarebbe questa la prima grande vendetta di Fedez nei confronti di chi gli starebbe portando via Muschio Selvaggio, ma soprattutto la prima grande risposta del rapper al momento più difficile della sua carriera e della sua vita personale.