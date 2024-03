La penultima puntata di Muschio Selvaggio dedicata a Zodiac: la conferma sul futuro di Fedez Poche settimane fa, infatti, vi avevamo anticipato dei progetti per il futuro del rapper: creare un nuovo polo fatto di podcast incentrati proprio sul true crime. Intanto, la penultima puntata tratta di una delle sue passioni-ossessioni: la teoria che Zodiac e il Mostro di Firenze sono la stessa persona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La penultima puntata di Muschio Selvaggio sarà dedicata al caso del serial killer Zodiac. Il dopo Muschio di Fedez parte proprio da qua. Poche settimane fa, infatti, vi avevamo anticipato dei progetti per il futuro del rapper: creare un nuovo polo fatto di podcast incentrati proprio sul true crime. Nomi forti segnati già sul taccuino da mettere sotto contratto (alcuni sono davvero pezzi da 90) e temi di grande impatto: da Zodiac al Mostro di Firenze. Tra questi, proprio la storia del serial killer Zodiac, una vera e propria ossessione di Fedez per chi lo conosce. È un caso che la penultima puntata di Muschio Selvaggio affronti proprio l'argomento che unisce i due temi?

La penultima puntata di Muschio Selvaggio online il 18 marzo

Intanto, è iniziato il conto alla rovescia per Muschio Selvaggio. La penultima puntata sarà pubblicata il 18 marzo alle 12 e sarà quindi dedicata al Mostro di Firenze e al serial killer Zodiac. La domanda centrale della puntata è: Il mostro di Firenze e Zodiac sono la stessa persona? Tra gli ospiti di Fedez e di Mr. Marra ci sono due massimi esperti sull'argomento: Valeria Vecchione e Daniele Trincheri. Due appassionati e studiosi che hanno incentrato le loro conoscenze per sviluppare la teoria dell'acqua. Durante le ricerche, Valeria si imbatte nell’unica traccia lasciata volontariamente dal Mostro di Firenze: una lettera che il Mostro invia nel 1985 in occasione del suo ultimo omicidio insieme a un lembo di seno della vittima. Valeria, dopo due anni di indagini, arriva a scoprire qual è il periodico da cui sono stati presi i ritagli per comporre la busta. Anche la procura lo ha confermato. Proprio grazie a questa scoperta Valeria nel 2020 entra in contatto con Daniele Trincheri, uno studioso del caso Zodiac, convinto che ci possa essere un legame tra i due casi.