Fedez: "Italiani interessati ai Ferragnez? Pensa come siamo messi. Pubblico e nascondo quello che voglio" Fedez, intercettato da Pomeriggio Cinque, ha commentato le ultime notizie che lo hanno visto protagonista e ha ribadito il suo diritto di chiedere il rispetto della privacy "anche se sono stato un pornografo della mia vita fino all'altro ieri".

A cura di Daniela Seclì

Fedez è stato intercettato per l'ennesima volta dall'inviato di Pomeriggio Cinque Michel Dessì. Il giornalista gli ha chiesto un commento sulla crisi con Chiara Ferragni, confermata dalla moglie nell'intervista rilasciata a Che tempo che fa, e alle notizie sul presunto dossieraggio ai danni di vip e politici, dove è spuntato anche il suo nome.

Fedez a Pomeriggio Cinque, il commento sulla crisi con Chiara Ferragni

Quando il giornalista di Pomeriggio Cinque ha chiesto a Fedez un commento sull'intervista rilasciata da Chiara Ferragni a Fabio Fazio, nella quale l'imprenditrice si è commossa vedendo le loro foto, il cantante ha replicato: “Quanto durerà questa cosa secondo voi?”. Michel Dessì ha ribadito l'interesse degli italiani nel conoscere i dettagli della sua relazione con sua moglie. Fedez è stato, come si suol dire, severo ma giusto: "Pensa te come siamo messi". E, quando, per l'ennesima volta è stato sottolineato che lui per primo ha esposto la sua vita privata, ha spiegato che ciò non lo costringe a farlo per sempre:

Le spiego la fallace argomentazione di dire: "Voi avete pubblicato la vostra vita sui social e quindi oggi chiedete privacy e quindi non va bene". Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita. Se voglio decidere di avere privacy in questo momento, io posso chiederlo anche se sono stato un pornografo della mia vita fino all’altro ieri. Io spero che la gente si appassioni a qualcosa di più divertente, tipo collezionare francobolli.

Fedez sul presunto dossieraggio ai danni di vip e politici

La Procura di Perugia indaga su presunti accessi "abusivi" a banche dati. Oggetto delle ricerche diversi personaggi noti, tra cui anche Fedez. Al riguardo il cantante ha dichiarato: "Evidentemente abbiamo procuratori antimafia che non hanno un c***o da fare in questo Paese". Più tardi, ha aggiunto: "Devo fare un errata corrige, prima ho detto procuratori antimafia che non hanno un c***o da fare. Mi sembrano parole un po’ forti e ho sbagliato: erano i PM antimafia!". E ha concluso:

Perché mi hanno spiato? Io mi pongo un quesito: se applicassero la stessa lente d’ingrandimento che stanno applicando su di me su vicende che hanno veramente una rilevanza per il dibattito e il futuro di questo Paese, forse saremmo un Paese migliore.