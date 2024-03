Processo Strage di Erba, oggi udienza per la richiesta di revisione in diretta: Rosa e Olindo in aula, presente anche Marzouk a Brescia

Gli aggiornamenti in diretta sull'udienza per la richiesta di revisione del processo a carico di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati per la strage a Erba, in provincia di Como, dell'11 dicembre 2006. Durante l'udienza, in programma oggi venerdì 1 marzo, davanti alla corte d'Appello di Brescia, la difesa di Bazzi e Olindo presenterà i nuovi elementi.

In aula c'è Azouz Marzouk, oltre a Rosa e Olindo che hanno chiesto di non essere ripresi quindi per il momento nell'aula assegnata alla stampa non arriva alcuna immagine. Fuori dal Palazzo di Giustizia, i cittadini che hanno fatto richiesta dalle prime ore del mattino si sono messi in fila per poter accedere all'interno.

I due coniugi, nel 2011, sono stati condannati all'ergastolo, in via definitiva, per la morte di quattro persone: Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk di appena due anni, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Sono accusati anche del tentato omicidio di Mario Frigerio, marito di Cherubini, e unico sopravvissuto alla mattanza per una malformazione alla carotide.

