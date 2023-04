Strage di Erba, cos’è successo nel 2006 e perché Rosa e Olindo sono stati dichiarati colpevoli L’11 dicembre del 2006 morivano in un appartamento di via Armando Diaz, a Erba (Como), 4 persone. Mario Frigerio (il quinto gravemente ferito) è sopravvissuto per una malformazione alla carotide. Nella strage morirono Raffaella Castagna, il figlioletto Youssef, Paola Galli e Valeria Cherubini.

A cura di Gabriella Mazzeo

L'11 dicembre del 2006 sono morte in via Armando Diaz a Erba (Como) quattro persone. Una, rimasta gravemente ferita, si è salvata per via di una malformazione alla carotide e la sua testimonianza è stata fondamentale per mettere il punto a uno dei casi di cronaca nera più noti d'Italia.

È nota come "strage di Erba" e in quel pomeriggio di dicembre di 17 anni fa sono morti Youssef Marzouk, di soli 2 anni, sua madre Raffaella Castagna, la nonna Paola Galli e Valeria Cherubini, vicina di casa della donna e del compagno Azouz Marzouk.

Sono stati giudicati colpevoli dell'omicidio plurimo Rosa Bazzi e Olindo Romano, i due coniugi che abitavano nella villetta accanto a quella di Raffaella Castagna e Azouz Marzouk. La domestica e il netturbino dell'abitazione di via Armando Diaz sono stati condannati all'ergastolo e si trovano nel carcere di Opera, dove stanno scontando la loro pena.

L'impianto accusatorio che ha stabilito la colpevolezza dei due coniugi, che più volte avevano avuto screzi con Marzouk e la compagna, si basa su tre elementi ancora oggi fondamentali: la testimonianza di Mario Frigerio, l'unico sopravvissuto alla strage, la macchia di sangue trovata sul battitacco dell'auto di Olindo Romano e la confessione fornita in ultimo da marito e moglie.

La Cassazione ha respinto l'istanza avanzata in passato dagli avvocati difensori dei due per la revisione del processo, considerando la condanna all'ergastolo basata su elementi "di ferro" incontestabili.

Adesso, però, il procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser ha chiesto la revisione del caso, sostenendo in 58 pagine che Olindo e Rosa potrebbero essere stati vittime di un errore giudiziario.

La strage di Erba è un delitto singolare nella storia d'Italia, agghiacciante per efferatezza, numero di vittime e modalità di esecuzione. Qui ripercorreremo le tappe di quanto avvenuto l'11 dicembre del 2006.

Raffaella Castagna e il figlioletto di 2 anni Youssef

La dinamica della strage di Erba

La sera dell'11 dicembre 2006, intorno alle 20.20, divampa un incendio in un'abitazione al numero 25 di via Armando Diaz a Erba. Alcuni vicini di casa, di cui uno pompiere volontario, entrano nella palazzina salendo le scale verso il primo piano, dove era localizzato l'appartamento in fiamme. A ridosso del pianerottolo trovano un uomo ferito alla gola (Mario Frigerio) e la porta dell'abitazione in fiamme socchiusa. I soccorritori hanno poi scoperto il corpo senza vita di Raffaella Castagna.

Il corpo della donna è stato trasportato subito fuori dall'appartamento. Con l'aumentare del fumo, i soccorritori hanno dovuto lasciare Castagna e Frigerio fuori dalla struttura e chiamare i rinforzi per effettuare gli altri interventi. Dopo l'arrivo dei vigili del fuoco di Erba e lo spegnimento dell'incendio, sono stati trovati altri 3 corpi. Le vittime sono Paola Galli, madre di Raffaella Castagna, il piccolo Youssef Marzouk e la vicina di casa (moglie di Frigerio) Valeria Cherubini.

La vicina di casa Valeria Cherubini

Secondo quanto accertato nel corso delle indagini, Castagna era stata aggredita e colpita ripetutamente con una spranga, forse mentre era di spalle. La donna, poi data alle fiamme, è morta a causa delle lesioni alla testa. I killer l'avevano accoltellata 12 volte per poi sgozzarla.

All'interno dell'appartamento venne uccisa anche Paola Galli, casalinga madre di Raffaella, e il bimbo di due anni, accoltellato alla gola. La vicina di casa Valeria Cherubini fu uccisa per "eliminare qualunque testimone" con un'arma da taglio.

Nella strage morì anche il cane di famiglia dei coniugi Frigerio, ucciso dal monossido di carbonio respirato in seguito all'incendio. Secondo i rilievi effettuati sul posto, gli aggressori erano due, uno dei quali mancino.

Chi sono le vittime e come sono state uccise

Raffaella Castagna, prima vittima della strage, lavorava part-time in una comunità di assistenza per persone disabili e aveva 30 anni. Da due era madre del piccolo Youssef, avuto dalla relazione con Azouz Marzouk. Secondo il racconto di alcuni vicini di casa, i due avevano avuto spesso screzi con Rosa Bazzi e Olindo Romano per schiamazzi notturni.

A parte litigate di natura prettamente condominiale, però, le due famiglie non avevano mai avuto motivi di particolare contendere. Le liti dovute alla convivenza, secondo la difesa dei due coniugi, non sarebbero state sufficienti a giustificare una vera e propria strage.

L'11 dicembre morì anche Paola Galli, casalinga 60enne madre di Raffaella che spesso si recava a casa del nipotino per passare del tempo con lui e aiutare nella gestione della casa. La donna fu uccisa a coltellate e sprangate e morì per le lesioni alla testa.

Valeria Cherubini, invece, abitava al piano superiore insieme al marito Mario Frigerio. I due coniugi non avevano mai litigato con Olindo e Rosa e in seguito Frigerio disse di non aver accusato subito Romano della strage perché "incapace di spiegarsi il motivo dell'aggressione" proprio in virtù dei rapporti di buon vicinato.

Mario Frigerio fu l'unico sopravvissuto alla strage. L'uomo riuscì a salvarsi nonostante la coltellata alla gola per via di una malformazione alla carotide.

In una prima fase delle indagini (quando Frigerio non si era ancora svegliato dal coma), gli inquirenti si concentrarono su Azouz Marzouk, marito di Raffaella e padre del suo bimbo di 2 anni. Al momento dei fatti, l'uomo era però in Tunisia per far visita ai genitori.

Rientrato in Italia si sottopose all'interrogatorio delle forze dell'ordine che confermarono il suo alibi e iniziarono le indagini su un possibile regolamento di conti compiuto contro di lui.

Azouz Marzouk

Chi sono Rosa Bazzi e Olindo Romano e quali sono le prove a loro carico

A insospettire gli inquirenti spingendoli a cambiare pista fu però il "comportamento anomalo" dei due vicini di casa delle vittime, Olindo Romano e sua moglie Rosa Bazzi, che in passato avevano avuto contenziosi legali con la 30enne Castagna.

Già dalle prime ore dopo gli omicidi sconcertanti, i due si erano dimostrati disinteressati, a differenza degli altri condomini che avevano chiesto rassicurazioni alle forze dell'ordine. Per questo motivo le autorità decisero di sequestrare i vestiti dei coniugi e metterne sotto controllo abitazione e automobile.

Arrivati alla porta dei marito e moglie, gli inquirenti notarono che i due avevano delle ferite alle mani e all'avambraccio. Alle domande di rito poste dalle forze dell'ordine poco dopo l'omicidio plurimo, i due risposero mostrando uno scontrino del McDonald's. Secondo l'accusa, i due "non ascoltarono neppure quanto chiesto", mostrando immediatamente le prove di un alibi che potesse scagionarli.

Il luogo del delitto a Erba

Le intercettazioni ambientali aumentarono i sospetti: mentre tutta Italia parlava delle indagini, i due non affrontarono mai l'argomento tra le quattro mura della loro abitazione. Secondo la difesa, si tratta di un elemento che proverebbe l'innocenza dei due coniugi, ma per gli inquirenti fu invece prova che marito e moglie – probabilmente consci di essere sotto controllo – non volevano dare agli agenti elementi utili per incriminarli.

Il 26 dicembre vennero disposti accertamenti tecnici sulla loro vettura. In questo modo, gli inquirenti scoprirono una traccia ematica sul battitacco. Il sangue fu poi attribuito a Valeria Cherubini. Secondo la difesa di Rosa e Olindo, la macchia di sangue potrebbe essere arrivata sulla vettura "per contaminazione", portata dagli agenti delle forze dell'ordine durante la perquisizione della vettura.

L'ipotesi potrebbe essere confermata guardando i nomi degli agenti che effettuarono i rilievi nell'automobile dei due coniugi. I militari coinvolti, almeno 4 in compagnia di un quinto che non avrebbe mai firmato le carte della perquisizione, avevano anche partecipato a un sopralluogo sulla scena del delitto.

Secondo l'accusa, invece, la traccia ematica "non era compromessa" ed era "abbastanza nitida da indicare la colpevolezza di Rosa e Olindo Romano". La macchia di sangue è stata l'unica trovata nell'intera auto, nei vestiti e nell'abitazione di marito e moglie.

L'arresto e la confessione di Rosa e Olindo

I due coniugi vennero fermati l'8 gennaio 2007 e arrestati dopo un lungo interrogatorio. Erano descritti dai vicini come isolati e chiusi, morbosamente attaccati l'uno all'altra. All'epoca dell'arresto, avevano interrotto i rapporti con tutti i familiari, persino quelli più stretti. Olindo Romano fu accusato di omicidio plurimo pluriaggravato, la donna di concorso nel delitto.

Il 10 gennaio 2007, davanti ai magistrati, Rosa e Olindo ammisero separatamente di essere gli esecutori della strage. Durante la deposizione descrissero con minuzia i singoli atti e il tipo di ferite inferti alle vittime. Secondo la difesa, nelle registrazioni delle confessioni i due resero delle testimonianze precise ma "assertive", convinti che le autorità avessero già scelto i due colpevoli da mandare a processo.

Per l'accusa, invece, i coniugi di Erba conoscevano dettagli che solo due persone intervenute sul luogo del delitto potevano sapere. La confessione venne ritenuta coerente dai magistrati, che constatarono la volontà di ciascuno dei due di addossarsi l'intera colpa della strage.

Mario Frigerio, unico sopravvissuto al delitto, asserì di aver riconosciuto sulla scena dell'omicidio Olindo Romano. Non parlò mai di Rosa Bazzi, ma i rilievi attestarono la presenza di un complice mancino, esattamente come la moglie del netturbino di Erba.

Olindo Romano e Rosa Bazzi

L'iter giudiziario e la condanna all'ergastolo

Il 10 ottobre successivo, Olindo ritrattò la propria confessione e dichiarò di essere innocente, proprio come sua moglie Rosa Bazzi. I parenti delle vittime insorsero in aula e il giudice fu costretto a sospendere la seduta. Secondo l'accusa, le ritrattazioni dei Romano furono una semplice conseguenza della variazione della strategia difensiva e del cambio di legale. Il 12 ottobre, marito e moglie furono rinviati a giudizio.

La prima udienza si tenne il 29 gennaio del 2008. Nel corso dell'udienza, i due passarono il tempo scambiandosi effusioni e ridacchiando, anche durante la proiezione in aula delle fotografie del cadavere del piccolo Youssef. Olindo Romano affermò che i carabinieri lo avevano spinto a confessare, promettendogli in cambio pochi anni di carcere e la scarcerazione della moglie Rosa.

Negli stessi giorni, i vicini di casa asserirono che i Romano avevano creato un clima di terrore nel condominio con liti furiose, minacce verbali, lanci di vasi nei terrazzi altrui e lettere dagli avvocati.

Il 26 novembre del 2008 la Corte d'Assise pronunciò la sentenza di primo grado e i due coniugi furono condannati all'ergastolo con l'isolamento diurno per 3 anni. La corte inoltre stabilì come risarcimento una quota di 500.000 euro per i Frigerio, 60.000 euro a Marzouk e 20.000 per i suoi genitori residenti in Tunisia.

Nel 2010, la Corte d'Assise d'Appello di Milano confermò nuovamente l'ergastolo per i due con la misura supplementare dell'isolamento diurno.

La richiesta di revisione da parte del procuratore Tarfusser

Ora il sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser ha scritto 58 pagine di arringa per chiedere la revisione del processo da mandare alla Corte d'Appello di Brescia. Nella nota, spiega perché secondo lui dovrebbe essere riaperto uno dei casi più dibattuti della cronaca italiana degli ultimi anni.

Nelle pagine, il procuratore generale ha spiegato che le tre prove sulle quali si basa la condanna per Olindo Romano e Rosa Bazzi, sono "infarcite di gravissime criticità mai valutate nelle sentenze di primo e secondo grado".

Perché secondo Tarfusser Rosa e Olindo sono innocenti

Le tre prove sulle quali si basa tutto l'impianto accusatorio nei confronti dei due coniugi sono, secondo Tarfusser, attualmente fragili. Per la condanna, chi ha indagato ha considerato la testimonianza fornita dall'unico sopravvissuto, Mario Frigerio (deceduto nel 2014), la macchia di sangue di Valeria Cherubini trovata sul battitacco dell'auto di Olindo e la confessione dei due coniugi di Erba.

Secondo il procuratore generale, la testimonianza di Mario Frigerio sarebbe in particolare una "memoria corrotta". L'uomo accoltellato sul pianerottolo dell'abitazione di Raffaella Castagna sarebbe stato vittima di una "comprensibile disfunzione cognitiva" dovuta al trauma e al fumo inalato in seguito all'incendio.

Dopo il suo risveglio in ospedale, infatti, il vicino di casa avrebbe dato alle forze dell'ordine un'identikit del killer "molto diverso da quello di Olindo". L'uomo avrebbe infatti parlato di una persona dalla pelle scura e di corporatura robusta.

Soltanto in seguito, dopo diversi colloqui con le forze dell'ordine, Frigerio avrebbe fatto il nome di Olindo Romano.

La testimonianza dell'unico sopravvissuto, secondo quanto sostenuto dai difensori due coniugi di Erba, non sarebbe "autentica" perché frutto di una memoria indotta. Frigerio, che non può più fornire la sua versione dei fatti dopo il decesso avvenuto nel 2014, avrebbe fatto il nome del vicino di casa perché "genuinamente convinto del fatto", ma portato a credere alla colpevolezza di Romano sull'onda di una serie di domande delle forze dell'ordine "indirizzate a cercare nel netturbino il carnefice".

Frigerio, secondo la difesa, avrebbe fatto il nome di Olindo in un secondo colloquio registrato con le autorità. Prima di fornire la sua testimonianza definitiva e secondo quanto registrato, all'uomo sarebbe stato ripetuto il nome di Olindo Romano per circa 9 volte.

I giudici di Cassazione, che hanno confermato la condanna per marito e moglie, hanno però sottolineato che Frigerio non aveva voluto menzionare Romano sulle prime perché diviso tra "un ricordo nitido" e l'incapacità di comprendere quanto era successo.

Il secondo elemento critico, secondo quanto affermato da Tarfusser, sarebbe la macchia di sangue trovata sul battitacco della vettura di Olindo. Nello specifico, la traccia ematica (riconosciuta a tutti gli effetti come appartenente alle vittime) potrebbe essere arrivata sull'auto tramite inconsapevole contaminazione. Si tratta infatti dell'unico collegamento biologico tra la strage e i due coniugi, secondo la Cassazione inchiodati comunque da altre prove raccolte nel corso delle indagini.

Per il team legale dei due, il fatto che la macchia di sangue trovata sulla vettura fosse l'unica traccia biologica della strage rende plausibile la contaminazione, mentre per la Cassazione si tratta "dell'unico errore dei due coniugi nel certosino lavoro di pulizia per eliminare ogni possibile prova".

In ultimo restano le confessioni di Rosa e Olindo, uguali al momento dell'ammissione di colpa (avvenuta in momenti separati). I due cercarono di addossarsi interamente la responsabilità, chiedendo la scarcerazione del coniuge.

Secondo la difesa, entrambi avrebbero confessato perché "sotto pressione" e vittime di una "vera e propria circonvenzione". Convinzione della difesa è che i due coniugi abbiano confermato "per sfinimento" quanto stabilito dalle autorità.

La Cassazione invece, oltre a reputare le confessioni coerenti ed evidenziare che i due conoscessero dettagli che solo qualcuno sulla scena del delitto avrebbe potuto sapere, sottolinea che Olindo, poco prima di ritrattare, aveva scritto sulla sua copia della Bibbia: "Dio perdona quelli come noi. Accogli nel tuo regno Youssef, sua madre Raffaella, sua nonna Paola e Valeria a cui noi abbiamo tolto il tuo dono: la vita".

Le prove di colpevolezza di Rosa e Olindo

Riguardo le tre prove cardine dell'accusa, la Cassazione ha sottolineato che tutte trovano una spiegazione coerente nel processo e che quanto emerso prima delle due sentenze di primo e secondo grado resta valido ancora oggi. Mario Frigerio, infatti, non avrebbe fatto subito il nome di Olindo solo perché confuso, incapace di capire per quale motivo un vicino di casa potesse essersi accanito con tanta ferocia contro di lui e di sua moglie.

La dinamica del delitto da lui testimoniata, però, troverebbe conferma anche nei dettagli raccontati dai due coniugi durante le confessioni. Particolari, secondo la Cassazione, che avrebbe potuto sapere solo qualcuno intervenuto sulla scena del crimine durante l'omicidio.

Rosa e Olindo avrebbero dimostrato di conoscere la posizione dei cadaveri e di sapere che l'energia elettrica era stata interrotta con il distacco manuale del contattore. I due, sempre secondo le sentenze, sapevano che Raffaella era arrivata a casa con un'auto non sua e che il fuoco che ha distrutto l'appartamento è stato alimentato da una pila di libri.

Da considerare, inoltre, quanto scritto da Olindo sulla Bibbia poco prima di ritrattare e lo scontrino del fast food esibito davanti alle forze dell'ordine prima ancora di ricevere domande sul loro alibi nella serata dell'11 dicembre. Secondo gli inquirenti, lo scontrino (recante un orario molto diverso da quello previsto normalmente per la cena in casa Romano) era un tentativo maldestro di tirarsi fuori dalla vicenda.