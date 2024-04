Strage di Erba, news in diretta: oggi nuova udienza per la richiesta di revisione del processo per Rosa e Olindo, persone in coda dall’alba

Oggi davanti alla Corte d’Appello di Brescia, per la seconda udienza per la richiesta di revisione del processo per Rosa e Olindo, parleranno gli avvocati della coppia condannata in via definitiva. Lo scopo è quello di convincere i giudici che ci sono nuove prove per riaprire il caso. Secondo la difesa, molte consulenze prodotte metterebbero in discussione l’attuale impianto accusatorio, sulla base di nuove valutazioni che si fondano su conoscenze scientifiche, tecnologiche e metodologiche sviluppate dopo la precedente condanna e quindi più aggiornate ed attendibili rispetto a quelle utilizzate in sede di indagine. Al vaglio anche nuove testimonianze e l’analisi di elementi già in essere ma non considerati e valutati in precedenza. Secondo uno dei legali dei coniugi Romano, Fabio Schembri, il pg e l'avvocato dello Stato di Brescia "sono entrati nel merito delle prove" per sostenerne l'inammissibilità nella prima udienza del procedimento per la strage di Erba. "Significa che tanto inammissibili non sono e lo dimostreremo il 16 aprile" ha spiegato il legale.