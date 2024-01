Erba, Rosa Bazzi nella prima telefonata alla sua avvocata: “Contenta e speranzosa per la revisione” Il primo colloquio tra Rosa Bazzi e la sua legale Luisa Bordeaux è avvenuto al telefono dopo l’ok all’istanza di revisione per la condanna all’ergastolo sulla strage di Erba. A Fanpage.it l’avvocata ha raccontato la prima conversazione telefonica con la donna: “Era molto contenta e speranzosa, stiamo preparando la difesa per l’udienza del primo marzo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

È avvenuto telefonicamente il primo colloquio dopo l'ok alla revisione del processo tra Rosa Bazzi la legale Luisa Bordeaux, una degli avvocati del pool che si occupa della difesa dei coniugi condannati all'ergastolo per la strage di Erba.

Sarebbe stata proprio Bazzi a dare a Olindo Romano la notizia relativa all'ok della Corte d'Appello di Brescia all'istanza di revisione del processo. "Ha appreso la notizia dalla Tv – ha raccontato l'avvocata a Fanpage.it – e l'ha comunicata a Olindo in una delle loro telefonate. Si sentono regolarmente ed è stata la prima a informarlo sulla notizia".

Olindo Romano e Rosa Bazzi

"Ci siamo sentite al telefono per discutere dell'ok all'istanza di revisione e dei prossimi passi. Rosa ha subito manifestato la sua contentezza. È molto speranzosa, anche se non può entrare nel merito della materia. Il fatto che abbiano accolto l'istanza le ha dato molta fiducia nell'esito della prossima udienza del primo marzo".

Leggi anche Quali sono le prove che hanno portato alla condanna in via definitiva di Olindo Romano e Rosa Bazzi

I prossimi colloqui telefonici con Bazzi, stando a quanto riferito dalla legale Bordeaux, saranno incentrati sulla preparazione per l'udienza del 1 marzo 2024. "Ci risentiremo sicuramente per discutere della strategia difensiva per il prossimo appuntamento in aula. Tutti i prossimi dialoghi saranno incentrati su questo. Noi chiaramente ci occuperemo della parte tecnica: Rosa non conosce la materia e non può entrare nel merito di quello che accadrà il primo marzo. È molto fiduciosa, non ha un approccio cinico o pessimista sull'esito dell'udienza. È contenta, me lo ha fatto capire e spera che tutto vada per il meglio".