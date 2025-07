La Rai sospende Rocco Schiavone, l’autore Antonio Manzini: “Non mancano idee, ma i costi sono alti”

Arriva la notizia dello stop di una delle serie più amate degli ultimi anni per questioni di budget. Una pausa che non è un addio, come conferma l’autore Antonio Manzini: “Meglio rallentare i tempi piuttosto che trasformare questa serie unica in qualcosa di simile a una soap opera standardizzata”.

Rocco Schiavone va in pausa. La serie Tv con Marco Giallini, tratta dai racconti di Antonio Manzini, viene sospesa temporaneamente dalla Rai. La motivazione, sostanzialmente, è legata a questioni economiche che hanno convinto la Rai a inidirizzare i propri sforzi sul altre produzioni, almeno per il momento.

Le parole di Manzini sullo stop di Rocco Schiavone

Lo ha chiarito lo stesso Manzini, autore dei romanzi da cui la serie è tratta, come riporta TvBlog: “Non si tratta di conflitti o mancanza d’idee per nuove storie”, ha spiegato, “ma di una questione pratica: il budget necessario per realizzare ogni stagione è molto alto”. Da mesi, dopo la chiusura della sesta stagione, ci si chiedeva quale sarebbe stato il destino di una delle serie più amate degli ultimi anni, su cui non c'erano novità in termini di lavorazione alla scrittura e i fan del prodotto avevano iniziato a rumoreggiare sui social, temendo il peggio.

Una sospensione che non segna la fine dello show, questa la rassicurazione. La Rai ha infatti deciso di riorganizzare le proprie risorse destinando parte del suo budget a progetti che sono già in cantiere. Così Rocco Schiavone, dopo sei stagioni consecutive in onda, prende respiro e resterà ai box, si spera, per tornare nelle prossime stagioni con i racconti successivi e una settima stagione. A proposito della pausa, Antonio Manzini, ha aggiunto: “Meglio rallentare i tempi piuttosto che trasformare questa serie unica in qualcosa di simile a una soap opera standardizzata e meno curata nei dettagli narrativi e visivi”.

Il successo di Rocco Schiavone dal 2016

Il debutto nel 2016 di Rocco Schiavone è stato un momento importane per la fiction italiana degli ultimi anni. Un successo di critica, ma anche di pubblico, considerando i numeri della serie trasmessa su Rai2 sin dalla prima stagione e sfuggita a una promozione su Rai1 che secondo lo stesso protagonista non avrebbe giovato. Il personaggio tratto dai racconti di Manzini ha trovato in Giallini un interprete perfettamente aderente al carattere descritto, determinando una perfetta commistione tra scrittura e interpretazione. Lo stesso Giallini ha ribadito più volte pubblicamente di ritenere Schiavone una sorta di alter ego, o comunque uno dei personaggi nei quali si sia trovato più a suo agio in tutta la carriera da attore.