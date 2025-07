Rocco Schiavone si ferma solo per un anno: la settima stagione è in fase di scrittura

La notizia di un possibile stop di Schiavone è stata smentita dall’autore Antonio Manzini nelle ore successive alla circolazione. I fan non dovranno attendere molto per il ritorno, da quanto apprendiamo il processo di scrittura è in corso è la pausa dovrebbe durare per una sola stagione.

La notizia della sospensione temporanea di Rocco Schiavone, poi smentita da Antonio Manzini, ha colpito molto gli appassionati della serie. Il presunto stop a uno dei prodotti di maggiore successo delle ultime stagioni televisive risultava di difficile comprensione, proprio in funzione del riscontro ottenuto negli anni scorsi. Nelle scorse ore era circolata la notizia di una sospensione della serie, con TvBlog che aveva riportato alcune dichiarazioni dell'autore Antonio Manzini, il quale nelle ore successive ha categoricamente smentito.

La scrittura di Rocco Schiavone è in corso

Da quanto apprendiamo, in realtà, la lavorazione della prossima stagione di Rocco Schiavone è già in corso. Stando alle notizie che ci pervengono il processo di scrittura della settima è già avviato e la pausa dovrebbe durare un solo anno. La serie, dunque, potrebbe tornare nella stagione 2026-2027, salvo imprevisti. Una pausa che potrebbe giovare al prodotto, ininterrottamente in onda da diversi anni. D'altronde, i racconti di Antonio Manzini su Rocco Schiavone per ulteriori trasposizioni televisive non mancano. Dello scrittore, infatti, ci sarebbero ancora diversi libri da adattare, come Fate il vostro gioco (2018), Rien ne va plus (2019), Ah l’amore l’amore (2020), Vecchie conoscenze (2021), Le ossa parlano (2022), Elp (2023) o Il passato è un morto senza cadavere (2024).

Marco Giallini nel ruolo di Rocco Schiavone

Rocco Schiavone è riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo nel panorama della serialità italiana, grazie a un connubio di fattori fortunati. La scrittura di un personaggio cupo, atipico per l'immaginario seriale italiano, soprattutto per un poliziesco, si è unito alla compenetrazione totale tra Marco Giallini e il carattere di Rocco Schiavone. I fan non dovranno aspettare molto per la settima stagione. A parlare del seguito della serie era stato proprio l'attore, in una intervista successiva alla messa in onda della sesta stagione. Sull'ipotesi di un prosieguo, Giallini aveva confermato il suo amore per il personaggio, specificando:"Di fare Schiavone non mi stanco".