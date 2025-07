Riprese di Mare Fuori 6 in corso, la reazione di Maria Esposito e Manuele Velo dopo aver letto il copione

Dopo il successo di Mare Fuori 5, a Napoli dallo scorso 23 giugno sono ufficialmente in corso le riprese della sesta stagione della serie evento targata Rai. Se sulla trama, al momento, c'è massima discrezione da parte degli autori, sui social di tanto in tanto i protagonisti si lasciano andare a qualche piccola anticipazione. È il caso di Maria Esposito e Manuele Velo, che interpretano rispettivamente Rosa Ricci e Tommaso Aponte, che su Tik Tok hanno postato la loro personale reazione dopo aver letto il copione della nuova stagione.

La reazione di Maria Esposito e Manuele Velo dopo aver letto il copione di Rosa e Tommaso

A postare sui social il video è stata Maria Esposito, che dà il volto alla celebre Rosa Ricci. L'attrice compare insieme al collega Manuele Velo, che interpreta Tommaso, la sua nuova fiamma nella serie. I due sembrano sorpresi, quasi contrariati, e infatti a far da sottofondo al filmato c'è il brano "È tutto sbagliato" di Aiello. A corredo, la didascalia: "Noi quando abbiamo letto i copioni di Mare Fuori 6". Non è chiaro cosa intendessero di preciso gli artisti, ma la loro reazione potrebbe lasciar intendere che il nuovo capitolo possa regalare colpi di scena inaspettati, soprattutto per quanto riguarda i loro personaggi.

Quando esce Mare Fuori 6

Se le riprese sono cominciate da poco più di un mese, è presumibile che anche quest'anno la nuova stagione possa uscire nei primi mesi del 2026. Quest'anno, la data di uscita era stata fissata a marzo 2025, così da evitare la concorrenza diretta con il Festival di Sanremo. Non è escluso che anche per il 2026 la scelta possa andare nella stessa direzione. Nel frattempo, la direttrice di Rai Fiction Maria Ammirati ha confermato, proprio su Mare Fuori, che ci sarà anche una settima stagione, come aveva già anticipato il produttore Roberto Sessa: "Alla vigilia dell'inizio delle riprese della sesta stagione, stiamo scrivendo la settima e l'ottava", aveva detto.