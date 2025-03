Tony Effe alle sfilate con Giulia De Lellis: “Collane? Oggi nessuno mi ha levato niente” Dopo Sanremo, Tony Effe si sta godendo le sfilate di Milano: prima Gucci, poi Ermanno Scervino (senza restrizioni sui gioielli, come ha detto a Fanpage.it). Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Giusy Dente

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2025-2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi alla Milano Fashion Week è stato il grande giorno di Ermanno Scervino, che ha portato in passerella la collezione Autunno/Inverno 2025-26. Per assistere allo show sono giunti anche Tony Effe e Giulia De Lellis, la coppia più chiacchierata del momento. Dopo Sanremo il settimanale Oggi ha ipotizzato una crisi di coppia dovuta a problemi di gelosia reciproca e varie incomprensioni. Dal canto loro, i due continuano a mostrarsi insieme affiatati e complici, smentendo le voci dell'imminente rottura.

Tony Effe e Giulia De Lellis insieme alla Fashion Week

Archiviata l'esperienza sanremese, Tony Effe si sta godendo le sfilate della Fashion Week. Non poteva mancare allo show di Gucci, la Maison che ha firmato uno dei look appena sfoggiati all'Ariston. In realtà il rapper è un vecchio amico della Maison: era già stato invitato a giugno e a settembre scorsi, in occasione delle presentazioni delle due collezioni Primavera/Estate 2025 per uomo e per donna, che sfilano separatamente.

Ma se da Gucci il 25 febbraio era nel front row da solo, da Ermanno Scervino era invece in dolce compagnia. Il cantante ha partecipato allo show dell'1 marzo assieme alla fidanzata Giulia De Lellis. Raggiunto dai microfoni di Fanpage.it poco prima dell'inizio, ha detto: "Non vedo l'ora: è la prima volta che vengo qui, sono molto curioso. Collane? Oggi Nessuno mi ha levato niente".

La frecciatina è rivolta alla Rai, a quanto accaduto al Festival, dove gli è stato proibito di indossarne una, per evitare un possibile caso di pubblicità occulta. Il gioiello era stato giudicato troppo riconoscibile e da regolamento, i cantanti in gara non possono associare la loro immagine a brand o marchi.