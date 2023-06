Alessia Marcuzzi col look balneare total white: al bikini bianco abbina la camicia Vacanze in Costiera Amalfitana, per Alessia Marcuzzi, che ha sfoggiato un look balneare total white.

A cura di Giusy Dente

Alessia Marcuzzi in Ele Collection

L'estate di Alessia Marcuzzi comincia in Costiera Amalfitana. La conduttrice ha "copiato" la collega Michelle Hunziker. Quest'ultima si è goduta le bellezze di Capri con le figlie Sole e Celeste, poi la Marcuzzi l'ha seguita a ruota scegliendo Positano. Ha visitato le bellezze del posto, ne ha approfittato per un tour in barca e col suo look balneare ha confermato qual è il must have intramontabile sulle spiagge, di estate in estate: il due pezzi bianco non passa mai di moda.

Alessia Marcuzzi si gode l'estate

Meritate vacanze per Alessia Marcuzzi, che dopo una lunga assenza quest'anno è tornata in tv con un programma tutto suo. Boomerissima è stato un esperimento riuscito, difatti sembra che ci sarà anche una seconda stagione, a partire da settembre su Rai 2. E non è tutto. Ha anche condiviso con Fiorello l'esperienza di Viva Rai 2…Viva Sanremo, stupendo con spettacolari look di puntata in puntata. Parallelamente, la conduttrice continua a portare avanti anche i suoi progetti da imprenditrice.

Alessia Marcuzzi in Ele Collection

Ha creato un brand di borse e uno di beauty, che le stanno dando grandi soddisfazioni. Quotidianamente tiene aggiornati fan e follower sui social. Spesso è impegnata proprio sui set dei suoi marchi: le piace fare da modella e realizzare contenuti in prima persona, perché sono un po' le sue creature ed è fan dei suoi prodotti!

in foto: bikini Ele Collection

In vista dei prossimi progetti, ora Alessia Marcuzzi ne sta approfittando per godersi l'estate. In vacanza a Positano ha portato con sé i solari del suo brand optando per un candido look balneare. Il bianco, in fatto di costumi da bagno, non passa mai di moda e lei ne è una fan: lo ha sfoggiato anche l'estate scorsa alle Maldive.

Alessia Marcuzzi in Amotea

Stavolta si tratta di un due pezzi firmato Ele Collection: il reggiseno con le bretelline sottili ha un anellino al centro del seno, mentre il tanga ha due elastici arricciati sui fianchi. Costa 139 euro. Per un perfetto look total white, la conduttrice ha abbinato anche un capo spalla: è una camicia di lino del brand Amotea, con dettagli colorati ricamati sul colletto e sulla schiena.