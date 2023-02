Alessia Marcuzzi dea della primavera a Viva Rai 2 con la gonna di fiori Alessia Marcuzzi ha portato una ventata di primavera a Viva Rai 2…Viva Sanremo. Per la quarta diretta ha scelto un look floreale da Madre Natura.

A cura di Giusy Dente

Fiorello quest'anno non è sul palco dell'Ariston con Amadeus, per il Festival di Sanremo 2023, ma sta seguendo la kermesse col programma radiofonico Viva Rai 2, per commentare le serate al termine delle dirette. Ha scelto come compagna di avventura Alessia Marcuzzi. La conduttrice, da poco tornata in tv dopo una lunga pausa dal piccolo schermo, lo sta affiancando in attesa di poter riprendere con Boomerissima. Visto il successo delle prime due puntate, la Rai pare stia pensando a una puntata extra da trasmettere in occasione di San Valentino, il 14 febbraio. La 50enne per il dopo Festival sta sfoggiando look uno più originale dell'altro.

Alessia Marcuzzi commenta il Festival di Sanremo 2023

Terminata la diretta dal Teatro Ariston, il Festival di Sanremo non finisce! L'appuntamento con la manifestazione, infatti, prosegue in compagnia di Fiorello e Alessia Marcuzzi. La coppia, in compagnia di altri ospiti, al termine delle esibizioni sta commentando la gara canora a Viva Rai 2…Viva Sanremo. Il programma va in onda a tarda notte in diretta dal Glass Studio di via Asiago. È un'occasione per approfondire ciò che accaduto durante la serata, per rivedere i momenti salienti e divertirsi tra imitazioni, sketch comici, interviste.

Alessia Marcuzzi è la diva del programma e per l'occasione ha puntato su look originali. Ha debuttato con un abito color cipria impreziosito da piume e cristalli, una creazione custom made (cioè disegnata per lei) firmata da Francesco Scognamiglio. Outfit più dark e glamour per la seconda puntata: una tutina con strascico tempestata di cristalli firmata Il Costume. Poi è stata la volta di un body scintillante abbinato a blazer oversize, con gambe in primo piano. Per la quarta puntata, dopo la serata sanremese dedicata a duetti e cover, ha scelto un look molto particolare.

Alessia Marcuzzi come Madre Natura

Alessia Marcuzzi si è affidata nuovamente a Il Costume, per la realizzazione del look sfoggiato per la quarta puntata di Viva Rai 2, in cui assieme a Fiorello ha commentato l'emozionante quarta serata del Festival, quella delle cover. il Costume è un laboratorio artistico fondata nel 1995 da Giuseppina Angotz. Stavolta ha puntato su un look floreale, che ha portato in studio una ventata di primavera. La conduttrice ha indossato una tutine nude effetto seconda pelle tempestata di micro cristalli, impreziosita da una gonna-tutù interamente realizzata con fiori colorati. Ha completato l'outfit con décolleté nude. Una vera Madre Natura!