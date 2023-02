Alessia Marcuzzi in tutina a Viva Rai 2: al dopo Festival tra cristalli e strascico da cigno Alessia Marcuzzi è la regina di Viva Rai 2, il programma di Fiorello trasmesso dopo il Festival di Sanremo in un’inedita versione notturna. Per la seconda serata ha osato tra cristalli e piume, apparendo meravigliosa con una tutina scintillante e uno strascico da cigno.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alessia Marcuzzi ha preso una "pausa forzata" dalla trasmissione tutta sua Boomerissima ma non per questo ha abbandonato i fan, anzi, è la grande protagonista di Viva Rai 2, il programma di Fiorello che va in onda in un'inedita versione notturna dopo ogni serata del Festival di Sanremo 2023. La conduttrice affianca il padrone di casa e Biggio, sfidando il freddo (e il sonno) a colpi di danze scatenate. Naturalmente non rinuncia allo stile e in ogni puntata riesce a sorprendere con i suoi look da diva. Se per il debutto aveva puntato su un sinuoso abito rosa cipria con le piume, ieri sera ha preferito il total black ma osando tra cristalli e accessori "da cigno".

La jumpsuit con le ghette di Alessia Marcuzzi

Come da tradizione, il Festival di Sanremo termina a tarda notte ma ad "allietare" gli spettatori capaci di resistere al sonno c'è Viva Rai 2, il programma di Fiorello al quale eccezionalmente partecipa anche Alessia Marcuzzi. Nella seconda puntata, come lei stessa ha dichiarato, ha preso ispirazione dal look sanremese da cigno nero di Elodie e ha puntato tutto su qualcosa di dark e di super sensuale. Ha infatti indossato una jumpsuit seconda pelle tempestata di micro cristalli, un modello aderente con le maniche lunghe e le ghette, abbinato a un maxi strascico di piume di struzzo. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté neri col tacco a spillo metallico di Casadei.

Alessia Marcuzzi con pumps Casadei

Alessia Marcuzzi toglie le extension in diretta

Fin dall'inizio del programma i più attenti avranno sicuramente notato che i capelli di Alessia Marcuzzi erano più lunghi del solito: niente più long bob, ora le onde dall'effetto naturale superavano il seno. Come ha fatto? Si è servita di alcune extension ma la cosa particolare è che non ha avuto paura di toglierle in diretta, divertendosi a farle indossare ai colleghi Fiorello e Biggio. Alessia non ha rinunciato al make-up naturale e a un tocco di rossetto rosso sulle labbra. Insomma, sebbene non sia semplice rimanere svegli fino a tarda notte, la Marcuzzi riesce a farne valere la pena. Cosa sfoggerà nelle prossime serate del dopo Festival?

Leggi anche Il testo e il significato di Parole dette male, la canzone di Giorgia a Sanremo 2023