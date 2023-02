Alessia Marcuzzi regina di stile del dopo Festival: a Viva Rai 2 è una diva con l’abito di piume Il dopo Festival quest’anno è stato assegnato a Fiorello con una versione “notturna” del suo programma mattutino Viva Rai 2. A fargli compagnia c’è Alessia Marcuzzi, che ieri sera ha debuttato in rosa con le piume come una vera e propria diva.

A cura di Valeria Paglionico

È partita ieri la 73esima edizione del Festival di Sanremo e fin dalle prime ore della puntata inaugurale le sorprese sono state moltissime, dal monologo di Roberto Benigni al debutto nei panni di co-conduttrice di Chiara Ferragni (con tanto di abiti "manifesto" dal profondo significato simbolico). Nel corso della serata si sono esibiti non solo 14 dei Big in gara ma anche una serie di ospiti speciali, dai Pooh a Mahmood, fino ad arrivare a Blanco che ha distrutto la scenografia. Tra performance, imprevisti, monologhi e sketch, il padrone di casa Amadeus ha augurato la buonanotte al pubblico a notte inoltrata, passando la linea all'amico Fiorello, a cui quest'anno è stato assegnato il dopo Festival con una versione notturna di Viva Rai 2. La regina del programma? Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi a Sanremo in total pink

Viva Rai 2, il programma mattutino di Fiorello, si è "trasferito" su Rai 1 in seconda serata per seguire più da vicino il Festival di Sanremo. Tra le novità di questa notturna versione della trasmissione c'è anche la presenza di una delle donne più amate della tv italiana: Alessia Marcuzzi.

Il look di piume di Alessia Marcuzzi

Essendo stata costretta a prendersi una "pausa" da Boomerissima a causa del Festival, è stata lieta di lasciarsi ospitare nel glass box di Fiorello, anche se questo significa rimanere sveglia fino a notte fonda. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? Dopo gli outfit total black fatti di tutù anni '80 e tailleur mannish, questa volta ha preferito lasciare spazio al suo animo da diva.

Il bozzetto di Francesco Scognamiglio

Chi ha firmato l'abito di piume di Alessia Marcuzzi

La conduttrice ha fatto il suo debutto a Viva Rai 2 in rosa cipria con un lungo e sinuoso abito unico custom made realizzato appositamente per lei da Francesco Scognamiglio, stilista che sui social ha condiviso anche il bozzetto. Si tratta di un fasciante e appariscente modello in georgette ricamato di cristalli Swarovski, la cui particolarità sta nel fatto che è decorato all-over con delle esuberanti piume di struzzo ton sur ton.

Alessia Marcuzzi in Francesco Scognamiglio

Spalline, polsini, petto, collo alto e gonna, tutto era piumato nel look di Alessia Marcuzzi, cosa che ha contribuito a trasformarla in una diva senza tempo. Tacchi a spillo coordinati, trucco smokey eyes e capelli lisci tirati dietro le orecchie: la presentatrice è stata definita letteralmente "divina" in questa versione total pink.