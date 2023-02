Alessia Marcuzzi a Boomerissima: prima il corpetto nudo, poi si trasforma in Barbie e in Jennifer Lopez Alessia Marcuzzi è la regina del martedì sera di Rai 2 con Boomerissima. Nella quarta puntata ha seguito il trend della moda mannish, anche se si è poi trasformata prima in Barbie, poi in J.Lo con tanto di look a tema.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo di Boomerissima, il nuovo programma di Rai2 che ha segnato il ritorno in tv di Alessia Marcuzzi dopo quasi due anni passati a distanza dai riflettori. Di cosa si tratta? Di una sfida tra Millenials e Boomer a colpi di balletti e canzoni legati alla loro epoca. La protagonista indiscussa della trasmissione, però, è la padrona di casa, che settimana dopo settimana riesce sempre a dimostrare di essere un'artista completa ed eclettica. Con l'aiuto del coreografo Luca Tommassini si è data alla danza e nel corso delle puntate si trasforma nei personaggi più svariati, da Barbie a J.Lo. Nel quarto appuntamento, in particolare, ha spaziato tra look molto diversi tra loro, dal tailleur mannish al minidress scintillante.

Alessia Marcuzzi col bustier nude a Boomerissima

Dopo aver sfoggiato un tutù in pieno stile anni '80, un sensuale tubino di pizzo trasparente e un outfit minimal con pantaloni e top di raso, per la puntata 4 di Boomerissima Alessia Marcuzzi ha seguito il trend della moda mannish.

Alessia Marcuzzi col bustier Dolce&Gabbana

Ha indossato un tailleur total black con pantaloni alla caviglia e giacca oversize, completando il tutto con un bustier di pizzo color cipria, un modello mini e strapless di Dolce&Gabbana che ha messo in risalto il décolleté. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps di vernice color nude, mentre per quanto riguarda i capelli ha puntato tutto su delle onde dall'effetto naturale.

Leggi anche Alessia Marcuzzi a Boomerissima è dark: nella seconda puntata indossa il tubino di pizzo trasparente

Alessia Marcuzzi in versione Barbie

Le trasformazioni di Alessia Marcuzzi

Nel corso della puntata Alessia si è cambiata per varie esibizioni con i concorrenti della settimana. Con Alessandro Egger, che sembra essere la fotocopia di Ken, si è trasformata in una Barbie in carne ed ossa con tanto di look total pink caratterizzato da gilet e pantaloni di pelle fucsia stringati e coordinati.

Alessia Marcuzzi col minidress alla J.Lo

Poco dopo, invece, con le donne Boomer e Millenials si è trasformata in Jennifer Lopez sulle note di Let's Get Loud abbinando minidress di cristalli scintillanti in total silver e maxi cuissardes bianchi col tacco. Insomma, la Marcuzzi ha dato l'ennesima prova di essere la regina del trasformismo e di aver trovato la sua "isola felice" a Boomerissima.