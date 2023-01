Alessia Marcuzzi a Boomerissima punta sulla semplicità: top di raso e pantaloni neri per la puntata 3 Ieri sera è andata in onda la terza puntata di Boomerissima e per l’occasione Alessia Marcuzzi ha puntato ancora una volta sul total black. Sebbene il look fosse minimal, ha trovato il modo per renderlo tutt’altro che banale.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi è tornata in tv dopo quasi due anni di pausa e lo ha fatto in gran stile, ovvero con un programma tutto suo che va in onda ogni martedì sera su Rai 2. Si intitola Boomerissima e vede boomer e millenials sfidarsi a colpi di canzoni e balletti per decretare l'epoca storica "migliore". Al di là degli ospiti che puntata dopo puntata intrattengono il pubblico con la loro simpatia, la vera protagonista della trasmissione è la "padrona di casa". Lo scorso novembre ha compiuto 50 anni ma sembra non sentire affatto il peso dell'età che avanza, tanto da fare invidia anche alle colleghe giovanissime. Per il ritorno sul palco del piccolo schermo sta puntando su uno stile dark ed elegante, mixando semplicità e sensualità in modo impeccabile: ecco cosa ha indossato per la terza puntata andata in onda ieri.

Alessia Marcuzzi ancora in total black

Ieri sera è andata in onda la terza puntata di Boomerissima e ancora una volta Alessia Marcuzzi ha dimostrato di essere non solo una delle conduttrici più talentuose del nostro paese ma anche un'indiscussa icona di stile. Dopo il tutù ispirato agli anni '80 scelto per il debutto e il tubino di pizzo traforato della scorsa settimana, anche questa volta ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black. A dispetto di quanto ci si aspettava, ha deciso di evitare dettagli audaci, trasparenze o scollature rivelatrici. La conduttrice ha preferito la semplicità di un look minimal ma senza rinunciare a un tocco sensuale che ha reso l'outfit nero tutt'altro che banale.

Alessia Marcuzzi in total black

Il look minimal di Alessia Marcuzzi

Per la terza puntata di Boomerissima Alessia Marcuzzi ha sfoggiato un paio di pantaloni alla caviglia, un modello aderente e fasciante, a vita alta e con due taschine laterali sui fianchi. Lo ha abbinato a un semplice top di raso total black con le spalline sottili e la scollatura a V. Il dettaglio che non è passato inosservato? Lo ha indossato senza reggiseno, lasciando intravedere la forma dei capezzoli attraverso il tessuto. Per completare il tutto ha scelto delle scarpe "a contrasto", ovvero dei décolleté col tacco a spillo in bordeaux. Capelli sciolti e ondulati, un velo di rossetto rosso sulla bocca e grinta da vendere: la conduttrice riesce a spopolare anche quando non si serve di particolari artifici.