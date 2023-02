Blanco a Sanremo 2023, torna sul palco e distrugge il palco col corsetto Blanco è tornato a esibirsi sul palco dell’Ariston. Con un candido lool total white ha presentato L’isola delle rose durante la prima serata del Festival. L’unico piccolo inconveniente? Ha distrutto la scenografia dopo aver avuto problemi con l’audio.

A cura di Valeria Paglionico

È partita la 73esima edizione del Festival di Sanremo e fin dal primo momento le sorprese non sono mancate, dal monologo di Roberto Benigni al debutto in tv di Chiara Ferragni con l'abito manifesto. Tra i primi ospiti della puntata ci sono stati Mahmood e Blanco, tornati sul palco dell'Ariston a un anno esatto dalla vittoria con la loro Brividi. Ancora una volta hanno dimostrato di vantare uno stile libero e glamour, spopolando tra giacche trasparenti, cristalli e tacchi alti. A Blanco, in particolare, è stata concessa una seconda esibizione a fine serata: con un look candido ha presentato la sua nuova hit L'isola delle rose ma, dopo aver avuto dei problemi con l'audio, ha pensato bene di distruggere il palcoscenico.

Il look candido di Blanco

Se per la prima esibizione aveva puntato su pantaloni over e t-shirt di cristalli, per il ritorno sul palco Blanco ha preferito un candido total white (firmato sempre Dolce&Gabbana). Ha abbinato un paio di pantaloni bianchi dal taglio classico a una camicia di seta in tinta portata sbottonata sul petto, così da lasciare in vista i tatuaggi. Per completare il tutto ha scelto un paio di mocassini con i lacci e la suola carrarmato, anche se a fare la differenza è stato il corsetto nude indossato a vista. Non è la prima volta che si vede un dettaglio di stile simile a Sanremo, a lanciare il trend nel 2021 erano stati i Maneskin, che hanno dato il via a una vera e propria rivoluzione genderless al Festival.

Blanco in Dolce&Gabbana

Perché Blanco ha distrutto la scenografia

Fin dall'inizio dell'esibizione di Blanco era chiaro che qualcosa non stesse andando nel verso giusto, si toccava in continuazione l'auricolare guardando la regia. Dopo aver provato a portare a termine la performance senza interromperla, ha deciso di lasciare andare avanti la musica dopo aver detto di non sentire la voce. Alla fine "per divertirsi" (come lui stesso ha dichiarato), si è scagliato con rabbia sulla scenografia realizzata con decine di rose, distruggendola rovinosamente a calci. Amadeus ha provato a calmare sia lui che il pubblico fischiante e ha proposto al cantante di ripetere il live una volta risolti i problemi di audio. Blanco riuscirà a risollevare la sua popolarità con una nuova esibizione?