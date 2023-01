Alessia Marcuzzi premiata dalla Rai: “Boomerissima allungato dopo il successo su Rai2” Il programma di Alessia Marcuzzi potrebbe allungarsi di un puntata a seguito del successo delle prime due serate, andando in onda anche dopo il Festival di Sanremo.

A cura di Andrea Parrella

Il ritorno di Alessia Marcuzzi in Rai dopo 25 anni con Boomerissimaè valso la pena dell'attesa. Solo due puntate del programma, ma gli ascolti e il gradimento del programma di Rai2 sono stati subito evidenti, soprattutto in crescita dalla prima alla seconda puntata. Risultati che danno forma all'indiscrezione lanciata da TvBlog in queste ore secondo cui Boomerissima sarebbe destinato ad allungarsi di una puntata rispetto alle quattro previste.

Boomerissima allungato: "Ultima puntata il 14 febbraio"

Quella del 24 gennaio dovrebbe infatti essere la terza e penultima puntata di questo ciclo di Boomerissima, destinato a chiudersi martedì 31 gennaio. Stando invece a quanto riporta il giornale, Alessia Marcuzzi proseguirà con il suo show anche dopo il Festival di Sanremo, in scena dal 7 all'11 febbraio, con una puntata aggiuntiva in onda martedì 14 febbraio nel giorno di San Valentino. La notizia non è stata ancora confermata fino a questo momento dall'azienda, ma si tratta di un'evoluzione verosimile proprio in virtù del riscontro ottenuto dal programma in prima serata, naturalmente su Rai2.

Il successo di Boomerissima

L'aritmetica ci restituisce dei numeri chiari. Boomerissima è partito dal 7,4% di share della prima puntata, per poi salire all’8.50% di share della seconda, con dati molti interessati sul coinvolgimenti del pubblico più giovane. Oltre al riscontro in termini di ascolti, quello di Boomerissima è stato anche un successo social, visto il coinvolgimento del pubblico nel commento dal vivo. A contribuire fortemente alla composizione di questo risultato non c'è solo un format veloce e dinamico, ma anche gli ospiti in studio, dalla presenza di personaggi come Francesco Facchinetti e Tommaso Zorzi nella prima puntata, a quella di Katia Follesa, Elena Santarelli, Pierpaolo Pretelli e Giulia Stabile nella seconda.