Katia Follesa incontenibile a Boomerissima, peccato che a Sanremo non ci siano più posti

A cura di Andrea Parrella

La seconda puntata di Boomerissima, lo show condotto da Alessia Marcuzzi su Rai2, ha confermato che Katia Follesa è di quei personaggi del mondo dello spettacolo che sta bene su tutto, ovunque la si metta. Entra vestita da Orietta Berti sulle note del tema di Sanremo, dimostra un feeling notevole con Marcuzzi e i suoi compagni di squadra, ma soprattutto conferma, in contesti di autentico cazzeggio che sembrano cosa rara in Tv, di possedere una marcia in più che per la verità ha più volte messo in mostra negli ultimi anni.

Se infatti le è mancata quella che in gergo si definirebbe la "grande occasione", Follesa dopo i fasti di Zelig in coppia con Valeria Graci ha trovato spazio in numerose produzioni televisive, come ospite oppure nel cast fisso.

Un momento importante di svolta è stato certamente LOL – Chi ride è fuori, lo show rivelazione di Prime Video che le ha permesso di entrare nelle grazie di un pubblico più legato alla contemporaneità, ma anche di riproporsi in una chiave nuova, e forse inattesa, a chi la conosceva già per i suoi trascorsi. Una qualità di Follesa è sapersi prestare molto bene all'effetto parcellizzazione social, in un momento in cui piccole gag e momenti di ilarità estrapolate dal contesto sono diventate ingrediente fondamentale del frullatore dei trend. Quanto accaduto poche settimane a VivaRai2 di Fiorello lo dimostra, con Follesa che per alcune ore si ritrovò proprio tra i trend per un siparietto esilarante con un cartonato di Amadeus.

La sua partecipazione a Boomerissima è un ulteriore segnale di questa condizione di grazia. Il mondo dello spettacolo è fatto di momenti, fasi, istanti di gradimento a scadenza (oppure no) dagli equilibri precarissimi. Questo momento sembra particolarmente favorevole a Follesa e sono in molti, nel bar dei social network, a chiedersi se un posto tra le conduttrici del Festival di Sanremo 2023 non potesse andare a lei. I posti a sedere per questa edizione sono già occupati, ma Sanremo ci sarà anche l'anno prossimo.