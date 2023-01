Mia Facchinetti a Boomerissima fa l’imitazione di mamma Alessia Marcuzzi: “Non era mai successo” Incursione video a sorpresa di Mia Facchinetti, figlia di Alessia Marcuzzi, a Boomerissima. La ragazzina, nata dal legame con Francesco Facchinetti, si è prodotta in una imitazione della madre.

A cura di Stefania Rocco

Incursione video a sorpresa di Mia Facchinetti a Boomerissima. La figlia di Alessia Marcuzzi ha realizzato una clip trasmessa nel corso della puntata di lunedì 2ì32 gennaio per la trasmissione di Rai2 condotta dalla madre. Sorpresa Alessia Marcuzzi che non si aspettava l’arrivo a sorpresa della figlia in video. Mia, nata dal legame tra la conduttrice ew Francesco Facchinetti, si è sempre tenuta accuratamente lontana dalla televisione. Strappo alla regola per mamma Alessia che sembrerebbe avere apprezzato.

Mia Facchinetti per la prima volta in tv

Di fronte all’espressione incredula della madre – Alessia si è portata le mani al volto per la sorpresa – la 12enne Mia ha salutato le due squadre in gioco e poi si è prodotta in una divertente imitazione di Alessia. “Ciao mamma. So che non ti aspettavi che fossi qui ma invece ci sono. Ciao boomer, ciao millennial. Oggi vi racconto una cosa della mamma. Ora la vedete tutta ordinata, fresca come una rosa. Non la vedete quando torna a casa dalle prove dei balletti. Ora vi faccio vedere”. Mia ha quindi imitato la madre, strappando un applauso al pubblico in studio che ne ha apprezzato le doti da giovanissima performer. Quindi ha concluso facendo alle squadre la sua domanda.

Alessia Marcuzzi si emoziona: “Non era mai successo”

“Non ci credo, mi hai fatto una sorpresa pazzesca”, ha commentato emozionata Alessia rivolta a Flavio Insinna, “mi fa strano perché è una cosa che non è mai successa. Non fa queste cose in tutte le trasmissioni, quindi l’ha fatto per me. Sono felice. Fa la mia imitazione, come hai fatto tu prima, quando corro in continuazione. Non ho capito la domanda perché ero persa dal sentimento”. Mia è la figlia minore di Alessia Marcuzzi, nata dal legame con Francesco Facchinetti. Il primogenito, Tommaso, è figlio di Simone Inzaghi. Entrambi i suoi ex sono tra i migliori amici di Alessia.