Mia Facchinetti compie 11 anni: la figlia di Alessia Marcuzzi festeggia in abito a quadri e infradito Mia Facchinetti, la figlia nata dalla relazione tra Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, ha compiuto 11 anni lo scorso weekend e sui social la mamma ha mostrato il look della festeggiata. Tra abito a quadri e infradito di cuoio, la ragazzina è un’icona fashion.

A cura di Valeria Paglionico

Il weekend è stato davvero speciale per Alessia Marcuzzi: Mia Facchinetti, la figlia nata dalla relazione ormai finita con Francesco Facchinetti, ha compiuto 11 anni e, a giudicare dalle Stories condivise sui social, le è stata regalata una piccola festicciola in famiglia. I genitori le hanno dedicato delle parole dolcissime per augurarle un buon compleanno ma è stata soprattutto la mamma ad aver attirato le attenzioni dei followers. Dopo aver immortalato la ragazzina in divisa durante il suo primo giorno di scuola, ora è tornata a mostrarla su Instagram ma in una super trendy versione "party girl".

Il look da compleanno di Mia Facchinetti

Quale migliore occasione del compleanno per dare il meglio di sé in fatto di stile? È proprio quanto fatto da Mia Facchinetti che, dopo aver "rubato" il blazer a mamma Alessia durante la sua prima comunione, questa volta ha lasciato spazio a un look più sbarazzino. Per festeggiare ha indossato un minidress a quadretti bianchi e beige, un modello con la gonna a campana, le maniche a palloncino e dei lacci intrecciati sulla scollatura. Per completare il tutto ha scelto un paio di infradito di cuoio senza tacco e una borsetta in tinta. Capelli sciolti e ondulati, collanina d'oro e sorriso smagliate: la figlia della Marcuzzi ha tutte le carte in regola per diventare una star.

La dolce dedica a mamma Alessia Marcuzzi

Mia Facchinetti è legatissima a mamma Alessia Marcuzzi e non sorprende che abbia voluto farle una dedica speciale anche nel giorno del suo 11esimo compleanno. La ragazzina ha rispolverato una foto in cui appare piccolissima tra le braccia della presentatrice insieme al fratello Tommaso Inzaghi e in un bigliettino allegato ha scritto: "Cara Mami, oggi è il mio compleanno ma a renderlo speciale sei tu che mi hai sempre aiutato. Qualunque regalo tu mi abbia fatto, sei tu il regalo più grande". Insomma, mamma e figlia sono letteralmente inseparabili e a dimostrarlo per l'ennesima volta sono state le dolci parole di Mia.