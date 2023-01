Facchinetti spiazza Alessia Marcuzzi: “Tra noi una bella storia d’amore, ricordi cosa abbiamo fatto?” Nella prima puntata di Boomerissima, Alessia Marcuzzi ha voluto tra gli ospiti Francesco Facchinetti, suo ex compagno e padre di sua figlia.

A cura di Daniela Seclì

Martedì 10 gennaio è andata in onda la prima puntata di Boomerissima, nuovo programma di Alessia Marcuzzi. Tra gli ospiti, anche il suo ex compagno Francesco Facchinetti. La puntata, invece, si è aperta con Fiorello, nelle inedite vesti di tassista.

Francesco Facchinetti ospite di Boomerissima

Alessia Marcuzzi non ha mai nascosto l'intenzione di coinvolgere alcuni membri della sua famiglia o, comunque, persone a lei care nel programma Boomerissima. Durante la prima puntata, ha voluto in studio il suo ex compagno Francesco Facchinetti, padre di Mia. Esilarante quando il quarantaduenne ha fatto riferimento ai tempi della loro relazione, ma Alessia Marcuzzi non ricordava nulla.

Nell'ambito del gioco SuperHit, la conduttrice ha chiesto a Francesco Facchinetti: "Sai che non so quale sia la tua canzone preferita?". E lui ha replicato: "È una cosa che ha a che fare con te. La prima volta che ci siamo visti, ti ricordi cosa abbiamo fatto?". E Alessia: "No…cioè, nel senso, non mi ricordo dov'era" e imbarazzata ha continuato: "Veramente, ho un vuoto… Noi ci siamo scritti la prima volta, va be' comunque andiamo avanti". Facchinetti ha chiarito: "Ma non volevo dirlo infatti, però cos'è successo? Quella sera avevo la maglia degli A-ah perché tu sei fanatica degli A-ah, te lo ricordi che avevo quella maglia?", ma Marcuzzi ha replicato con un secco: "No". Pronta la reazione di Claudia Gerini, in squadra con Facchinetti: "Le è rimasta proprio impressa quella serata". Alessia Marcuzzi è scoppiata a ridere, mentre Francesco Facchinetti ha svelato:

Parliamo di un brano che fu galeotto per noi, anche se tu non te lo ricordi, perché ha attivato una storia che è durata nel tempo ed è stata una bellissima storia d'amore. La canzone si chiama Take on me.

Fiorello apre la puntata di Boomerissima

"Scusi, vado un po' di fretta perché sta iniziando il mio programma, più che un programma è una festa": ha spiegato Alessia Marcuzzi a un burbero tassista sotto il cui berretto si celava Fiorello, in apertura della puntata di Boomerissima. Dopo averla ascoltata distrattamente, ha acceso la radio ed è partita la canzone Sì o no (Please don't go) cantata da Fiorello. Marcuzzi ha commentato: "Questa no, gli anni '90 sono indimenticabili, ma questa si può proprio dimenticare". Fiorello, sempre nelle vesti di tassista, ha ironizzato sul Festivalbar che conduceva proprio con Alessia Marcuzzi:

Ma come si permette. Fiorello ha fatto tanti Festivalbar con quella bionda, come si chiamava? Panicucci? Una meteora, si vedeva proprio. Le donne si strappavano i capelli per quello là, ero pure geloso, perché mia moglie gridava: ‘Fiorello, Fiorello'.

Il programma, dunque, si è aperto con una frizzante gag che ha rivisto insieme due dei volti più amati del piccolo schermo degli anni '90, che però hanno saputo continuare a reinventarsi tanto da mantenere ben saldo il loro posto in televisione fino a oggi.