Francesco Facchinetti gonfio e irriconoscibile in Tv, lui spiega: “Stavo male” Francesco Facchinetti è stato ospite del programma di Alessia Marcuzzi “Boomerissima” e molti spettatori hanno notato il gonfiore del suo visto. Cosa alla quale ha risposto così: “A me di quello che scrivono gli altri non me ne frega un caz*o di niente”.

A cura di Andrea Parrella

Martedì scorso è andata in onda la prima puntata di Boomerissima, programma che ha segnato il ritorno in Rai da conduttrice per Alessia Marcuzzi. Ospite, in nome dell'affetto e della loro relazione, anche Francesco Facchinetti, che ha colpito durante la puntata per il suo aspetto.

I commenti sull'aspetto di Facchinetti

A molti spettatori il conduttore è parso imbolsito e gonfio, al punto che in tanti sui social hanno commentato sottolineando lo strano gonfiore del suo volto. Commenti ironici, ma anche pesanti, con attacchi senza pietà giunti dai social. Cosa che a quanto pare interessa pochissimo a Francesco Facchinetti, visto che lui ha commentato la cosa proprio su Instagram, ridendo sia delle offese, sia del modo in cui la cosa è stata riportata dai media. "Ero malato, avevo 40 di febbre, avevo preso molto tre pillole di paracetamolo", dice ora lui attraverso le Instagram Storie. "La mia faccia è questa qua, quando non sono malato e gonfio. A parte che non me ne frega un caz*o, potete scrivere anche che ho la faccia da ranocchia in salamoia, ma…a belli, ho 42 anni e li porto da Dio!".

Ride delle critiche che gli sono state mosse, ma anche di chi, riportandoli, ha parlato di body shaming per una situazione così leggera. "Ero malatissimo e avevo preso tre Tachipirine 1000 e quindi ero gonfissimo. Poi avevo un giubbotto gigantesco… Sono andato in onda e un po’ di persone mi hanno scritto: ‘Ma che caz*o ti è successo? Cosa hai mangiato? Sei ciccione! Dovresti fare il botox! Sei invecchiato male!’. A parte che a me di quello che scrivono gli altri non me ne frega un caz*o di niente, però mi fa molto ridere perché sto leggendo degli articoli che parlano di me vittima di body shaming. Ma dico, ce la fate?”.

Francesco Facchinetti ospite di Boomerissima

Durante la puntata Facchinetti è stato protagonista con Marcuzzi di un momento esilarante, quando il quarantaduenne ha fatto riferimento ai tempi della loro relazione, ma Alessia Marcuzzi non ricordava nulla.

Nell'ambito del gioco SuperHit, la conduttrice ha chiesto a Francesco Facchinetti: "Sai che non so quale sia la tua canzone preferita?". E lui ha replicato: "È una cosa che ha a che fare con te. La prima volta che ci siamo visti, ti ricordi cosa abbiamo fatto?". E Alessia: "No…cioè, nel senso, non mi ricordo dov'era" e imbarazzata ha continuato: "Veramente, ho un vuoto… Noi ci siamo scritti la prima volta, va be' comunque andiamo avanti". Facchinetti ha chiarito: "Ma non volevo dirlo infatti, però cos'è successo? Quella sera avevo la maglia degli A-ah perché tu sei fanatica degli A-ah, te lo ricordi che avevo quella maglia?", ma Marcuzzi ha replicato con un secco: "No". Pronta la reazione di Claudia Gerini, in squadra con Facchinetti: "Le è rimasta proprio impressa quella serata". Alessia Marcuzzi è scoppiata a ridere, mentre Francesco Facchinetti ha svelato: